Sigue el reinado: Stephanie Vaquer sigue como vigente monarca del Campeonato Mundial Femenino de la WWE tras batir en una vibrante lucha Triple Amenaza a sus archirrivales del último tiempo: Nikki Bella y Raquel Rodríguez.

No fue la batalla más brillante de Vaquer, pero sí demostró que no solo tiene cualidades técnicas en la lucha libre, sino que también mucha inteligencia, ya que se impuso en una gran maniobra en la que aprovechó un descuido de sus contrincantes.

🤩 La gran maniobra de Stephanie Vaquer para retener su título mundial en WWE

Parecía que todo era dominado Raquel Rodríguez: la estadounidense tuvo en la lona varias veces a ambas rivales y, de hecho, estuvo en algunas ocasiones a punto de conquistar el cinturón a costa de Stephanie Vaquer.

No obstante, Vaquer se supo reponer y ganó con gran “chispeza” la batalla: resulta que Rodríguez tenía en el piso a Nikki Bella y estaba a punto de dar el golpe de gracia que la iba a coronar como campeona mundial.

No obstante, Stephanie Vaquer aprovechó que Bella estaba indefensa, sacó del cuadrilátero a Raquel Rodríguez y redujo a Nikki para que se iniciara la cuenta de tres, la que se concretó.

📹 Revisa la maniobra de Stephanie Vaquer para retener el título mundial de WWE

#ANDSTILL



Stephanie Vaquer retains the Women’s World Championship against Nikki Bella & Raquel Rodriguez in a Triple Threat Match!#WWERaw pic.twitter.com/vFMweiWIsZ — The Texas Rattlesnake (@PWrestlingPlus_) December 30, 2025

👑 El extenso reinado de Stephanie Vaquer en el Campeonato Mundial Femenino de WWE

Stephanie Vaquer ganó el 20 de septiembre el Campeonato Mundial Femenino de WWE: desde ahí ha retenido en varias ocasiones su cinturón sin que haya rival que esté a su altura.

Vaquer llegará al 2026 como campeona mundial con el gran desafío de sostener el cetro hasta Wrestlemania, gran evento de la temporada en la lucha libre, y que puede seguir aumentando su estatus de estrella mundial.

📲 Todas las noticias de Stephanie Vaquer y se tremendo reinado en el Campeonato Mundial Femenino de la WWE las puedes encontrar al seguir el canal de Google Discover de Al Aire Libre.