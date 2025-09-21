El nombre de Stephanie Vaquer ya quedó marcado en la historia de la WWE. La chilena, oriunda de San Fernando, se consagró Campeona Mundial Femenina tras imponerse en Wrestlepalooza ante Iyo Sky. Con este triunfo, se transformó en La Primera mujer sudamericana en alcanzar un cinturón máximo en la compañía de lucha libre más importante del mundo.

“They call us dreamers, but we’re the ones who don’t sleep”



Soñé con esto toda mi vida. Hoy me convierto en la Campeona Mundial de WWE, la primera 👆🏻 mujer latinoamericana en lograrlo.



Gracias a todos los que han creído en mí ❤️#Wrestlepalooza #Cuecapalooza pic.twitter.com/TIGL9v7pUN — Stephanie Vaquer (@Steph_Vaquer) September 21, 2025

❓¿Qué dijo Stephanie Vaquer tras ganar el título de la WWE?

A través de sus redes sociales, Vaquer compartió su emoción con un mensaje lleno de orgullo: “Soñé con esto toda mi vida. Hoy me convierto en la Campeona Mundial de WWE, la primera mujer latinoamericana en lograrlo”, escribió en sus redes sociales.

Además, acompañó sus palabras con una fotografía sosteniendo el cinturón y una frase en inglés: “They call us dreamers, but we're the ones who don't sleep” (“Nos llaman soñadores, pero lo somos aquellos que no dormimos”).

🔥 ¿Por qué el título de Vaquer es histórico para Sudamérica?

El logro de Vaquer no sólo marca un hito personal, sino también continental. Nunca antes una luchadora sudamericana había alcanzado un Campeonato Mundial en la WWE, consolidando a la chilena como referente del deporte y como ejemplo de perseverancia.

La victoria ha sido destacada por medios especializados como Fightful y Superluchas, que subrayaron el impacto de su triunfo para abrir camino a nuevas generaciones de luchadoras latinoamericanas.

📈 Lo que sigue en la carrera de Stephanie Vaquer

Con el cinturón en su poder, la luchadora chilena se prepara para defender su título en los próximos eventos de WWE. El reto ahora será mantener su reinado en una división altamente competitiva, donde estrellas de nivel mundial buscarán destronarla.

Su consagración en Wrestlepalooza no sólo la posiciona como campeona, sino como una de las principales caras de la compañía en el mercado latinoamericano.

🤩👏🏻 Colchagua CD felicita a la Sanfernandina Stephanie Vaquer que hizo historia en la WWE, ganando el Campeonato Mundial Femenino.



¡Cuánto orgullo por La Primera! 💙🤍💪🏻 @stephanie.vaquer 🤩 pic.twitter.com/FmbqcCXZpp — Colchagua CD (@colchaguacd) September 21, 2025

