Stephanie Vaquer vivirá una jornada histórica, ya que buscará su primer título mundial en WWE Wrestlepalooza ante Iyo Sky, pelea que se producirá este sábado desde las 20:00 horas en adelante, aunque la pelea de La Primera será una de las últimas de la noche. La transmisión para toda Latinoamérica será a través de Netflix.

Es la gran oportunidad de Vaquer de quedarse con el cinturón, luego de su fallida posibilidad en WWE Clash in París, donde ni siquiera pudo competir. La chilena es la favorita en las casas de apuestas en Estados Unidos.

📅 ¿Cuándo y a qué hora ver a Stephanie Vaquer?

Stephanie Vaquer peleará ante Iyo Sky en una velada que comienza este sábado desde las 20:00 horas. La pelea de la chilena será una de las últimas de la noche, por lo que el horario exacto es variable.

📺 ¿Dónde ver a Stephanie Vaquer?

Para ver a Stephanie Vaquer luchando por el Campeonato Mundial Femenino de WWE debes acceder a Netflix, aplicación de pago.

📋 La cartelera completa de WWE Wrestlepalooza:

John Cena es la gran atracción de WWE Wrestlepalooza en su combate contra Brock Lesnar. Revisa la cartelera completa:

John Cena vs. Brock Lesnar.

Cody Rhodes vs. Drew McIntyre, pelea por el Campeonato de la WWE.

CM Punk y AJ Lee vs. Seth Rollins y Becky Lynch.

Iyo Sky vs. Stephanie Vaquer, pelea por el Campeonato Mundial Femenino.

Jey Uso y Jimmy Uso vs. Bronson Reed y Bron Breakker.

