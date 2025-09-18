Stephanie Vaquer está a solo horas de vivir la lucha más importante de su carrera. Este sábado 20 de septiembre a las 20:00 horas, en plenas Fiestas Patrias, La Primera enfrentará a Iyo Sky por el Campeonato Mundial Femenino de WWE en Wrestlepalooza.
Las casas de apuestas la sitúan como favorita para hacer historia y convertirse en la primera sudamericana en conquistar el cinturón más prestigioso de la división femenina.
IYO SKY and Stephanie Vaquer will battle it out for the vacant Women's World Championship when WWE heads to @espn for #Wrestlepalooza in Indianapolis!— WWE (@WWE) September 1, 2025
📊 ¿Qué le pasó a Stephanie Vaquer?
Las casas de apuestas han instalado a Stephanie Vaquer como la gran favorita para llevarse la victoria ante Iyo Sky. Sin embargo, los fanáticos de WWE conocen bien que las sorpresas son muy comunes en el mundo de la lucha libre, y muchos especulan que Sky podría conseguir el título para una futura defensa contra Rhea Ripley en Australia.
La japonesa es una veterana con experiencia en grandes eventos y ya fue campeona mundial.
👨👧 La gran motivación de Vaquer para ser campeona de WWE
En entrevista con Chris Van Vliet, Stephanie Vaquer reveló un emotivo detalle que hace aún más especial la lucha por el título en Wrestlepalooza.
“Será el cumpleaños de mi papá y es la primera vez que él viaja a verme en vivo. Entonces todo es perfecto”, afirmó La Primera.
Además, de conseguir el anisado cinturón, Stephanie Vaquer podría convertirse en la primera sudamericana en ganar el máximo título femenino de WWE.
IYO SKY just protected Stephanie Vaquer days before they fight for the Women's World Title at WRESTLEPALOOZA! 🤝— WWE (@WWE) September 16, 2025
Stream live on the ESPN app THIS SATURDAY! https://t.co/kzS0cxoAzD pic.twitter.com/ICfZsy0VHd
📺 ¿Dónde ver a Stephanie Vaquer en WWE Wrestlepalooza?
El evento se transmitirá en vivo por Netflix a partir de las 20:00 horas de Chile. En Estados Unidos, la transmisión será exclusiva por la aplicación ESPN. Este será el primer Premium Live Event de WWE bajo su nueva alianza con ESPN.
🤼 La cartelera de WWE Wrestlepalooza
Wrestlepalooza presenta una cartelera estelar que incluye:
- John Cena vs. Brock Lesnar (combate estelar del tour de despedida de Cena)
- Cody Rhodes vs. Drew McIntyre por el Campeonato de WWE
- Stephanie Vaquer vs iyo Sky por el Campeonato Mundial femenino de WWE
- CM Punk & AJ Lee vs. Seth Rollins & Becky Lynch (combate de parejas mixtas)
The Usos vs. Bronson Reed & Bron Breakker.