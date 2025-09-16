Justo a tiempo la chilena Stephanie Vaquer volvió a tener una lucha televisada en WWE triunfando sobre Kairi Sane en la última edición de Monday Night RAW, victoria clave que le da un impulso con miras a su combate por el título mundial femenino en el evento Wrestlepalooza.

Tras desmentir rumores de una lesión, Stephanie Vaquer volvió después de más de 1 mes al ring para lucirse con una victoria clave, puesto que enfrentará a Iyo Sky este sábado 20 de septiembre en busca de su tercer título en WWE, y el primero en el roster principal de la compañía.

💪 Stephanie Vaquer se ilusiona con un triunfo de oro en Wrestlepalooza

El Gainbridge Fieldhouse en Indianápolis será el escenario de WWE Wrestlepalooza, donde Stephanie Vaquer se enfrentará mano a mano con Iyo Sky por el vacante título mundial femenino, una lucha que atrae miradas y genera altas expectativas por la calidad de ambas luchadoras dentro del cuadrilátero.

Por ello, es que en el último episodio de RAW este lunes por la noche tanto La Primera como Sky encendieron motores firmando incluso el contrato para oficializar su contienda junto al gerente general de la marca roja, Adam Pierce.

Incluso, posterior a su victoria sobre Kairi Sane, Vaquer fue encarada por la también japonesa Asuka, pero Iyo Sky salió al rescate para evitar que todo escalar a mayores y luego ambas se estrecharan la mano en señal de respeto.

Stephanie Vaquer oficializó su lucha con Iyo Sky/ © WWE

📆¿Cuándo luchará por el título Stephanie Vaquer?

La Primera, Stephanie Vaquer, tendrá su combate por el Campeonato Mundial Femenino de WWE frente a Iyo Sky el próximo 20 de septiembre en Wrestlepalooza.

🗓️Fecha: 20 de septiembre

⏰Hora: 20:00 horas

🏟️Estadio: Gainbridge Fieldhouse, Indianápolis, indiana, Estados Unidos.

