42 días tuvieron que pasar para que WWE volviera a poner en escena a la chilena Stephanie Vaquer, quien tuvo un breve segmento en NXT de este martes 9 de septiembre.

El problema es que los fans esperaban que reapareciera un día antes para firmar el contrato por su lucha por el Campeonato Mundial femenino de WWE junto a Iyo Sky en RAW. Esa ausencia abrió la puerta a muchos rumores, el más fuerte era el de una lesión que la dejaría fuera de Wrestlepalooza.

Cansada de los rumores, fue la propia Stephanie Vaquer la que salió al paso y cerró cualquier tipo de polémica.

🔥Stephanie Vaquer se refirió a su estado de salud

La chilena puso fin a las especulaciones sobre su ausencia en WWE RAW. Stephanie Vaquer confirmó que no tiene ninguna lesión y que está completamente disponible para competir, desmintiendo categóricamente los rumores que circularon en redes sociales tras la cancelación de su segmento de firma de contrato con Iyo Sky.

“Vi lo que escribieron en redes sociales; a veces hay muchas cosas que no son reales. No hay lesiones y estoy lista para RAW el próximo lunes”, declaró la luchadora de San Fernando en entrevista con Adrian Hernández.

Las declaraciones de “La Primera” contradicen directamente los reportes de Dave Meltzer, quien había asegurado que la luchadora sufría una “lesión menor” que explicaría su ausencia del programa del 8 de septiembre.

IYO SKY and Stephanie Vaquer will battle it out for the vacant Women's World Championship when WWE heads to @espn for #Wrestlepalooza in Indianapolis!



📍 @GainbridgeFH

🎟️: https://t.co/hawlwJCbN8 pic.twitter.com/akQs3lhM0p — WWE (@WWE) September 1, 2025

📆¿Cuándo luchará por el título Stephanie Vaquer?

La Primera, Stephanie Vaquer, tendrá su combate por el Campeonato Mundial Femenino de WWE frente a Iyo Sky el próximo 20 de septiembre en Wrestlepalooza.

🗓️Fecha: 20 de septiembre

⏰Hora: 20:00 horas

🏟️Estadio: Gainbridge Fieldhouse, Indianápolis, indiana, Estados Unidos.