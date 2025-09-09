Muy extraño está siendo el manejo de WWE con la chilena Stephanie Vaquer, ya que si bien en la empresa anunciaron que tendrá una lucha por el título mundial femenino en el vento Wrestlepalooza, en las últimas semanas ha llamado la atención la ausencia de la representante nacional de las luchas en el ring.

Lo último que causó sorpresa sobre la “desaparición” de Stephanie Vaquer ocurrió este último lunes, ya que se esperaba que en la edición de Monday Night RAW hubiese una firma de contrato entre la chilena e Iyo Sky para formalizar la contienda que ambas tendrán el próximo 20 de septiembre, sin embargo, nada de esto ocurrió.

Adam Pearce told Iyo Sky that because Stephanie Vaquer wasn’t able to be at RAW tonight, the contract signing for their Wrestlepalooza match is cancelled.



Huh????#WWERAW pic.twitter.com/dnG3XgVilJ — WrestlePurists (@WrestlePurists) September 9, 2025

🙄 Total incertidumbre por el momento de Stephanie Vaquer en WWE

La no aparición de Stephanie Vaquer para su firma de contrato con Iyo Sky en RAW hizo crecer las especulaciones por su ausencia, con escenarios como una posible lesión de la chilena o que WWE perdió un tanto el foco en el empuje que le estaban dando en la marca roja.

Hay que recordar que La Primera se había ganado el derecho a ser la contendiente número 1 al título mundial femenino en Clash in Paris, lucha que no pudo llevarse a cabo debido al embarazo de la ahora ex campeona Naomi, por lo que la nueva oportunidad que tendrá se anunció para Wrestlepalooza el próximo 20 de septiembre.

Sin embargo, otro punto que causa extrañeza es que Vaquer no compite en ring desde el pasado 28 de julio, desde ahí solo ha tenido apariciones en segmentos cortos en backstage, un panorama bien nebuloso en los planes que hay con la de San Fernando.

Stephanie Vaquer no tiene una lucha hace más de dos semanas/ © WWE

📆 ¿Cuándo es la lucha titular de Stephanie Vaquer en Wrestlepalooza?

De todas formas, la lucha entre Stephanie Vaquer e Iyo Sky para Wrestlepalooza por el vacante título mundial femenino sigue en pie, evento que se llevará a cabo el próximo sábado 20 de septiembre en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis.

