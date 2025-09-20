La chilena Stephanie Vaquer volvió a dejar su nombre en lo más alto de WWE al conquistar su tercera presea con el campeonato mundial femenino en Wrestlepalooza, hito que lógicamente fue reconocido por los rostros más importantes dentro de la compañía.

De hecho, fue el propio vicepresidente ejecutivo de WWE, Triple H, quien como es habitual destacó a la nueva campeona del vacante título mundial femenino, posando con Vaquer y dedicándole afectuosas palabras por su mítico triunfo.

🤩 Triple H reconoce con afectuoso mensaje el momento de gloria de Stephanie Vaquer

Luego de su gran victoria sobre Iyo Sky en Wrestlepalooza, Stephanie Vaquer compartió un amigable momento con Triple H tras vestidores, el cual se mostró en las redes sociales de WWE.

“Solo el comienzo para La Primera. Increíble presentación en el gran escenario de Wrestlepalooza“, expresó el conocido Paul Levesque en X e Instagram.

🏆 ¿Cuántos títulos tiene Stephanie Vaquer en WWE?

La chilena Stephanie Vaquer ya acumula tres títulos en WWE; el campeonato femenino de NXT, el campeonato norteamericano de NXT y el título mundial femenino de WWE.

