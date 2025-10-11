Stephanie Vaquer consiguió un inédito récord en la WWE, luego de conquistar este sábado el título del Campeonato Crown Jewel Femenino en Australia, en una lucha de campeonas ante Tiffany Stratton.

Vaquer sigue haciendo historia, debido a que consiguió un logro que se ve por primera vez en la historia de la empresa de lucha libre.

😍 Stephanie Vaquer, la chilena que hace historia en la WWE

Resulta que Stephanie Vaquer es la primera luchadora de todos los tiempos que logra cuatro campeonatos diferentes en un mismo año.

Sus títulos son: Campeonato Fememino de NXT, Campeonato de Divas de WWE (2024), Campeonato Mundial Femenino y Campeonato Crown Jewel Femenino (225).

Sin duda es un tremendo momento para Vaquer, quien está marcando una época en la WWE y tiene muy bien puesto su apodo de La Primera.

