Stephanie Vaquer está pasando por un momento espectacular: la chilena es la vigente ganadora del Campeonato Mundial Femenino y el Campeonato Crown Jewel Femenino, por lo que es la estrella del momento en la WWE.

En ese contexto, hay mucha expectativa de lo que pase este lunes en el WWE Monday Night Raw, donde se espera que haya una participación de Vaquer, pese a que tuvo una exigente gira reciente por Japón.

😱 Stephanie Vaquer no defiende su título mundial

Tras varias horas de especulación sobre una posible defensa de Stephanie Vaquer de su título mundial, finalmente tendrá una lucha que no será titular ante Roxanne Pérez.

De todas maneras, Pérez tiene la gran oportunida de catapultarse como la retadora de Vaquer para la disputa del cinturón, por lo que es un combate muy importante.

📋 La cartelera de WWE Monday Night RAW 10 de octubre: ¿a qué hora ver a Stephanie Vaquer?

La jornada de WWE Monday Night RAW 20 de octubre comienza a las 21:00 horas de Chile, pero no hay claridad a qué hora compite Stephanie Vaquer.

Revisa la cartelera:

Dominik Mysterio contra Rusev | Título intercontinental de la WWE

Becky Lynch contra Maxxine Dupri | Título intercontinental femenino de la WWE

Día del Juicio Final vs. AJ Styles y Dragon Lee | Títulos mundiales en parejas de la WWE

Stephanie Vaquer vs Roxanne Pérez

📺 ¿Dónde ver a Stephanie Vaquer en el WWE RAW?

Para ver a Stephanie Vaquer en el WWE Monday Night RAW 20 de octubre debes acceder a Netflix, plataforma que transmite para toda Latinoamérica la WWE.