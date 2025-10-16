Stephanie Vaquer es una estrella de la WWE: la chilena es la primera en ganar cuatro títulos distintos en un año, teniendo como vigentes el Campeonato Mundial Femenino y Campeonato Crown Jewel Femenino.

Así las cosas, se ha transformado en una de las favoritas de la afición y se ha ganado el respeto del CEO y leyenda de la compañía, Triple H, quien permanentemente está felicitándola y aconsejándola.

😍 El gesto de Triple H que demostró su admiración por Stephanie Vaquer

La última aparición pública de ambos fue en un video publicado por la WWE en el que aparece Triple H ayudando a Stephanie Vaquer a tener una salida aún más potente de la que ya tiene.

En las imágenes, el CEO de la empresa aparece mostrándole gestos que ayudan a que sus apariciones sean más impactantes y, además, este deja un gran mensaje para la chilena.

“Una entrada es más que música y luces. Crea un momento, define quién eres. Y Stephanie Vaquer es una estrella”, expresó Triple H.

An entrance is more than music and lights. It’s creating a moment, it’s defining who you are.



…and @Steph_Vaquer is a star. #WWECrownJewel pic.twitter.com/3C9JSdDYNs — Triple H (@TripleH) October 16, 2025

