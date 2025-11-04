Una bombita ha surgido en las últimas horas en relación a la WWE y Chile: esto porque hay versiones que indican que la empresa puede regresar a Latinoamérica con un evento en 2026 y una de las opciones es nuestro país, amparado en su gran estrella Stephanie Vaquer.

Todo comenzó a raíz de un comentario de Marcelo Rodríguez, narrador de la WWE para nuestro continente, quien este lunes en pleno combate de equipos en la que participó Vaquer, aseguró que “se vienen sorpresas para Latinoamérica en 2026”.

😱 Las opciones de que la WWE llegue a Chile en 2026

Las opciones de que la WWE llegue a Chile en 2026 pueden tomar fuerza: tenemos a la actual monarca del Campeonato Mundial Femenino y a la primera luchadora que consigue 4 cinturones distintos en su año de debut en la empresa.

Además, nuestro país es uno de los que sigue con mayor popularidad los eventos de WWE, ya sea por suscripción de Netflix, así como por comentarios en redes sociales.

Finalmente, y volviendo a Vaquer, es una de las luchadoras más valoradas por Triple H, actual CEO y leyenda de la WWE, por lo que empezamos a ilusionarnos.

Cabe recordar que la WWE ya estuvo en Chile en 2008, con estrellas como Undertaker y Rey Mysterio, en 2011, con John Cena CM Punk y Randy Orton, entre otros, y en 2016.

💪 Mientras tanto Stephanie Vaquer defenderá su título mundial en WWE

En medio de todos estos rumores, Stephanie Vaquer buscará sostener su Campeonato Mundial Femenino de WWE, el que consiguió en septiembre pasado y que defenderá el próximo lunes 10 de noviembre en el Monday Night Raw.

Su rival será Raquel Rodríguez, con quien se ha visto las caras varias veces últimamente en el cuadrilátero, en luchas por equipos e intervenciones, por lo que se trataba de una de sus contrincantes naturales.

El evento se disputará a partir de las 22:00 horas de Chile y será transmitido por Netflix.

