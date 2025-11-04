Finalmente y después de poco más de 1 mes de haberse proclamado campeona mundial femenina de WWE, la chilena Stephanie Vaquer podrá cumplir con la primera defensa del título en cuestión tras los acontecimientos de la última edición de Monday Night RAW.

Stephanie Vaquer hizo presencia en el episodio de este último lunes en una lucha por equipos junto a la miembro del Salón de la Fama de WWE, Nikki Bella, y aunque no resultaron ganadoras ante Roxanne Perez y Raquel Rodríguez, la exponente nacional sumó un nuevo desafío tan pronto como se esperaba.

🚨 JUST ANNOUNCED



Next week on RAW



Women’s World Championship



Stephanie Vaquer (c) vs. Raquel Rodriguez#WWERAW pic.twitter.com/lMLyFDd5Pz — WrestlePurists (@WrestlePurists) November 4, 2025

👊 La dura primera contienda que tendrá Stephanie Vaquer por retener su título

Y es que tras la derrota que sufrieron junto a Bella, se anunció formalmente que La Primera deberá defender el campeonato mundial femenino en una lucha individual frente a la propia Raquel Rodríguez, en el próximo Monday Night RAW del lunes 10 de noviembre.

Esta será la primera prueba de Stephanie Vaquer como monarca de la división femenina en la marca roja luego de que se adueñara de la presea en el evento Wrestlepalooza a costa de Iyo Sky.

Se desconoce si esta contienda entre Vaquer y Rodríguez estelarizará la próxima edición de RAW, pero sí se espera que sea uno de los platos fuertes de la velada.

📆 ¿Cuándo defenderá Stephanie Vaquer el campeonato mundial femenino?

La lucha entre Stephanie Vaquer y Raquel Rodríguez se llevará a cabo el próximo lunes 10 de noviembre en RAW, programa que desde esta semana comenzó a transmitirse desde las 22:00 horas de nuestro país mediante la plataforma de streaming Netflix.