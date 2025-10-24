La luchadora chilena Stephanie Vaquer vive sus primeras semanas como campeona mundial femenina de WWE en un verdadero espaldarazo que recibió tras los eventos Wrestlepalooza y Crown Jewel: Perth, pero en medio de esta nueva era que vive en la empresa la exponente nacional despertó la preocupación por una inquietante situación que vivió en los últimos días.

Stephanie Vaquer se encuentra actualmente en su primera rivalidad como campeona mundial ante Roxanne Perez, de hecho, ambas sostuvieron una intensa y entretenida lucha en la última edición de Monday Night RAW, contienda que lamentablemente tuvo un desafortunado desenlace para La Primera y que puso en atención a su situación fuera del ring.

it looks like stephanie injured her knee during the dive 😕#WWERAW pic.twitter.com/Bxuvd6bSNl — 𝓙𝓸𝓱𝓷 (@TwistedJohnX) October 21, 2025

🤕 ¿Stephanie Vaquer se lesionó en su última lucha en WWE?

Desde el pasado lunes hay una preocupación instalada sobre el estado de salud de Stephanie Vaquer producto de un incidente puntual que hubo en su combate ante Roxanne Perez.

Y es que una vez que la chilena se quedó con la victoria fue atacada tanto por Perez como su aliada Raquel Rodríguez, siendo Vaquer rescatada por la miembra del Salón de la Fama, Nikki Bella. A partir de ello se formó una trifulca en el ring en la que la campeona mundial intentó una plancha desde la cuerda superior, pero al momento de impulsarse resbaló y terminó sufriendo una fea caída que la dejó evidentemente lastimada.

En el mismo segmento se vio a Vaquer cojeando y tomándose con dolor su rodilla lastimada, señal que dejó inquietud sobre si hay una lesión legítima en la chilena, aunque de momento WWE no se ha pronunciado con algún parte médico y todo supone ser solo un gran susto.

🧐 ¿Qué podría ocurrir si Stephanie Vaquer se lesiona siendo campeona mundial de WWE?

Lo ocurrido con Stephanie Vaquer generó temores debido a que en ese mismo episodio de RAW se despojó del título mundial pesado al ahora ex campeón Seth Rollins, quien debió dejar vacante el campeonato al sufrir una lesión de mayor magnitud en su combate ante Cody Rhodes en Crown Jewel.

En WWE hay una política habitual de que si un luchador siendo campeón sufre alguna lesión que requiera meses de recuperación, este debe dejar el título para dar paso a que este pueda ser portado por un luchador en actividad, algo que pudo haber pasado con Vaquer si su lesión hubiese sido más seria.