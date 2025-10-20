Stephanie Vaquer no se detiene: tras su gira por Japón llegó a Sacramento, California, y se enfrentó a Roxanne Pérez, en una nueva jornada de WWE RAW de este lunes.

Pérez es una de las apuntadas a desafiar a Vaquer por el Campeonato Mundial Femenino, por lo que muchos pensaron que esa defensa se iba a desarrollar esta noche. No obstante, no se trató de una lucha titular.

💪 Stephanie Vaquer no se dejó sorprender por Roxanne Pérez en WWE RAW

Fue una lucha difícil, ya que Roxanne Pérez salió con todo y atacó duro a uno de los brazos de Stephanie Vaquer, dejándola bastante adolorida en buena parte del combate. Raquel Rodríguez también ayudó a esto, golpeando cuando podía desde afuera.

No obstante, la jerarquía de Vaquer se impuso y sobre el final de la lucha logró enrielar su actuación y ganar bajo el aplauso de todos los asistentes.

🤷🏻‍♀️ Aún no hay fecha para la defensa de Stephanie Vaquer en el Campeonato Mundial Femenino

Algo importante es que en esta jornada no se definió la fecha ni la rival para la defensa de Stephanie Vaquer para el Campeonato Mundial Femenino.

Se espera que sea en las próximas semanas y, al parecer, con esta derrota se ve complejo que Roxanne Pérez sea su desafiante.

