Stephanie Vaquer transita un 2025 que ya está escrito en los libros de WWE. La chilena, formada en Japón y México antes de su explosión en NXT, irrumpió en el roster principal con la autoridad de una figura destinada a dominar: títulos, victorias, récords internos y un nivel competitivo que la compañía no tardó en transformar en marca oficial.

Pero cuando todo parecía encaminado, la historia dio un giro inesperado. Una traición en pleno show rompió una alianza que parecía estratégica, reordenó la narrativa femenina y abrió paso a una lucha que WWE promociona como una de las más grandes de Survivor Series 2025. Y ahí estará Vaquer, defendiendo lo que ahora la define: el título mundial femenino de la compañía.

👑 ¿Qué título defenderá Stephanie Vaquer en Survivor Series 2025?

Stephanie Vaquer defenderá el WWE Women’s World Championship ante Nikki Bella, tal como confirmó oficialmente WWE.

La chilena mantiene dos cinturones en la vitrina —Women’s World Championship y Crown Jewel Women’s Championship—, pero solo el título mundial estará en juego el sábado 22 de noviembre. Será su defensa más mediática desde su ascenso al elenco estelar.

Los títulos 2025 de Vaquer:

WWE Women’s World Championship (actual campeona)

Crown Jewel Women’s Championship

Ex doble campeona simultánea en NXT

Primera latina en ser doble campeona en dos etapas distintas dentro del mismo año

🔥 ¿Por qué Stephanie Vaquer es la luchadora más dominante de WWE en 2025?

Porque sus números, su posición en el roster y el relato oficial de la empresa hablan por sí solos.

Impacto real y estadístico:

Es la luchadora con más victorias del año en el roster principal.

en el roster principal. Top 3 en ventas de merchandising femenino .

. WWE la presenta como “ una superestrella generacional ”.

”. Triunfos clave ante Giulia, Tiffany Stratton, Roxanne Pérez, Iyo Sky y Raquel Rodríguez, entre otras.

Su ascenso fue calificado por la propia empresa como meteórico, y hoy es una pieza central en la planificación creativa de cara al 2026.

💔 ¿Por qué Nikki Bella traicionó a Stephanie Vaquer?

Porque su regreso tenía un objetivo escondido: volver a la escena titular.

Durante semanas, Vaquer y Nikki Bella compartieron segmentos, promos y un aparente pacto de protección mutua. Hasta que llegó el golpe: Tras un ataque conjunto de Nia Jax y Lash Legend, Nikki Bella sorprendió con un heel turn que rompió la alianza con Vaquer.

De acuerdo a fuentes internas citadas por WWE, la escena “reintroduce a una Nikki más agresiva, peligrosa y decidida”.

🥇 ¿Qué se espera del combate Stephanie Vaquer vs Nikki Bella en Survivor Series 2025?

WWE ya instaló la lucha como una de las estelares del evento, con un choque generacional entre la campeona dominante del presente y una ex monarca histórica que quiere recuperar su lugar.

Vaquer llega como favorita por:

Ritmo competitivo superior

Dominio estadístico

Momento estelar en ratings

Temporada con dos títulos

Bella llega como amenaza real por:

Su peso como excampeona dominante en la Era Divas y posterior transición

Su retorno sorpresivo

Su nuevo perfil agresivo tras la traición

Su experiencia en eventos grandes

El relato es directo: la campeona del momento contra la ícono que exige otra oportunidad en la cima.

📺 ¿Quién transmite Stephanie Vaquer vs Nikki Bella en Survivor Series: WarGames 2025?

Survivor Series 2025 se podrá ver en:

Netflix (streaming oficial mundial)

Canales autorizados por WWE en Latinoamérica (según operadores de TV locales)

La lucha entre Vaquer y Bella está confirmada dentro de la cartelera principal.

📅 ¿Cuándo es Survivor Series 2025 y a qué hora pelea Stephanie Vaquer?

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Sábado 29 de noviembre de 2025 Evento: Survivor Series (Chicago, EE.UU.)

Survivor Series (Chicago, EE.UU.) Transmisión: Netflix en Chile y gran parte de Sudamérica.

Hora del combate: WWE anunciará el orden final en los días previos, pero está pactada dentro del main card.

📲 Sigue toda la cobertura de WWE, el camino de Stephanie Vaquer, análisis, resultados y las historias rumbo a Survivor Series 2025 en Al Aire Libre, el sitio líder del deporte chileno