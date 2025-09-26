La lucha libre mundial tiene a Stephanie Vaquer como gran protagonista. La chilena hizo historia al quedarse con el Campeonato Femenino de WWE tras vencer a Iyo Sky en Wrestlepalooza. Ahora, todos los ojos están puestos en lo que ocurra en el SmackDown de esta noche, donde se definirá quién será su rival en Crown Jewel.

La Primera será la representante de su marca en el duelo entre campeonas, que se desarrollará en Australia.

Who will Stephanie Vaquer face at Crown Jewel? 🇦🇺



Tiffany Stratton? Nia Jax? Jade Cargill?



We'll find out THIS FRIDAY on SmackDown! pic.twitter.com/u20aTfWe0Y — WWE (@WWE) September 23, 2025

🤔 ¿Quién será la rival de Stephanie Vaquer en Crown Jewel?

La campeona chilena representará a Raw en el esperado evento, pero aún falta definir a la representante de SmackDown. En el show de este viernes, Tiffany Stratton defenderá el cinturón ante Jade Cargill y Nia Jax en una lucha de triple amenaza.

La ganadora de esa pelea será la encargada de enfrentar a Vaquer en WWE Crown Jewel, programado en Perth, Australia. Según destacó @wweespanol, el combate definirá quién se lleva el boleto directo a la cita.

⚡ Stephanie Vaquer y el impacto de su título en WWE

La victoria de Stephanie Vaquer marcó un antes y un después en la lucha libre latinoamericana. La chilena no sólo se quedó con un cinturón vacante, sino que se consolidó como una de las caras femeninas más importantes de la compañía.

Su triunfo la posiciona en un lugar de privilegio para los fanáticos en Chile, que siguen de cerca cada paso de su carrera. No es primera vez que WWE apuesta fuerte por Crown Jewel, pero con la presencia de Vaquer, el interés ha crecido aún más en Sudamérica.

📺 ¿Dónde y cuándo ver WWE Crown Jewel con Stephanie Vaquer?

WWE confirmó que Crown Jewel se realizará en Perth, Australia, en un escenario que reunirá a miles de fanáticos. El evento será transmitido a nivel mundial por la plataforma de streaming Netflix, se espera una cobertura total de la lucha entre Vaquer y la representante de SmackDown.

La victoria de @Steph_Vaquer estaba garantizada cuando ejecutó este movimiento ☝️👩‍🦰🏅🇨🇱 pic.twitter.com/OaT3QcH1Qi — WWE Español (@wweespanol) September 26, 2025

