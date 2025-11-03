Stephanie Vaquer vuelve al cuadrilátero este lunes 3 de noviembre, en una nueva jornada de WWE Monday Night Raw, en la que la chilena será una de las estrellas.

Vaquer tendrá una lucha por equipos que sacará chispas, la que ya tuvo algunos rounds las semanas anteriores, pero que ahora será oficial.

😱 La tremenda lucha por equipos que espera a Stephanie Vaquer del WWE Raw de este lunes

La lucha de Stephanie Vaquer será junto a Niki Bella: sus rivales serán Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez, con quienes se han visto las caras las últimas dos semanas, dejando grandes momentos.

El 20 de octubre Vaquer se midió ante Pérez, pero en el combate también intervinieron Bella y Rodríguez, cada una defendiendo a sus respectivas compañeras, mientras que la semana pasada (27 de octubre) fue al revés: Vaquer y Pérez ingresaron a acompañar a sus escuderas.

🕐 ¿A qué hora ver a Stephanie Vaquer en WWE Monday Night Raw 3 de noviembre?

La jornada de WWE Monday Night Raw 3 de noviembre, con presencia de Stephanie Vaquer, se lleva a cabo este lunes 3 de noviembre a las 22:00 horas de Chile, aunque no está garantizado que la chilena sea parte del primer combate, por lo que su participación puede ser un poco más tarde.

Llama la atención lo tarde del inicio de esta jornada de WWE Raw y la explicación es que la sede es el Rio Rancho Event Center de Nuevo México, donde hay 4 horas menos que en Chile.

📅 Fecha: Lunes 3 de noviembre

⏱️ Hora: No antes de las 22:00 horas de Chile

🏟 Estadio: Rio Rancho Event Center, Nuevo México (Estados Unidos)

📋 La cartelera de WWE Monday Night Raw 3 de noviembre