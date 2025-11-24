WWE llega con una nueva edición de Monday Night RAW este lunes 24 de noviembre, uno que marcará seguramente el último careo entre la chilena Stephanie Vaquer y Nikki Bella de cara a la lucha que ambas tendrán este sábado 29 de noviembre en el gran evento premium Survivor Series: WarGames 2025.

Desde el Paycom Center en Oklahoma City, este episodio de RAW promete aumentar la tensión en esta rivalidad entre Stephanie Vaquer y Nikki Bella, quien ha prometido arrebatarle el título mundial femenino a La Primera en el gran escenario de Survivor Series.

😲 ¿Cómo se originó esta rivalidad entre Stephanie Vaquer y Nikki Bella?

La rivalidad entre Stephanie Vaquer y Nikki Bella detonó hace un par de semanas precisamente en uno de los capítulos de RAW, cuando tras retener exitosamente su campeonato ante Raquel Rodríguez la chilena fue atacada a traición por la otrora miembro del Salón de la Fama de WWE, algo que se repitió la pasada semana en la marca roja.

A raíz de esto es que la exponente nacional reaccionó encendiendo la tensión con Nikki Bella, prometiéndole hacerla pasar por un “infierno” en el ring y pactándose así su combate titular para el próximo sábado 29 de noviembre.

👊 ¿Qué está en juego en esta lucha que tendrán en Survivor Series: WarGames?

Esta lucha entre Stephanie Vaquer y Nikki Bella tendrá en juego el título mundial femenino que posee la chilena, la cual será su segunda defensa del campeonato desde que lo conquistara en septiembre pasado.

Stephanie Vaquer will defend her Women's World Championship against WWE Hall of Famer Nikki Bella at #SurvivorSeries WarGames!



📍 SAN DIEGO

🎟️ https://t.co/aMMpPaDjRb pic.twitter.com/yNHYE4wwTo — WWE (@WWE) November 18, 2025

◾️ La cartelera del WWE RAW de este 24 de noviembre

La cartelera del RAW de este 24 de noviembre es la siguiente:

Combate para la ventaja de Survivor Series: rivales por anunciar

rivales por anunciar Last Time is Now: Gunther vs. Carmelo Hayes

Gunther vs. Carmelo Hayes Last Time is Now: Solo Sikoa vs. Penta

Solo Sikoa vs. Penta Roman Reigns abrirá el espectáculo

Aparición de Dominik Mysterio y Becky Lynch.

Aparición de Stephanie Vaquer y Nikki Bella

📺 ¿A qué hora y cómo ver a Stephanie Vaquer este WWE RAW del 24 de noviembre?

Puedes seguir a Stephanie Vaquer en este nuevo episodio de WWE RAW desde las 22:00 horas de Chile a través de la plataforma de streaming Netflix, donde se transmite de manera exclusiva en nuestro país y buena parte de Sudamérica.