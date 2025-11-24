WWE llega con una nueva edición de Monday Night RAW este lunes 24 de noviembre, uno que marcará seguramente el último careo entre la chilena Stephanie Vaquer y Nikki Bella de cara a la lucha que ambas tendrán este sábado 29 de noviembre en el gran evento premium Survivor Series: WarGames 2025.
Desde el Paycom Center en Oklahoma City, este episodio de RAW promete aumentar la tensión en esta rivalidad entre Stephanie Vaquer y Nikki Bella, quien ha prometido arrebatarle el título mundial femenino a La Primera en el gran escenario de Survivor Series.
😲 ¿Cómo se originó esta rivalidad entre Stephanie Vaquer y Nikki Bella?
La rivalidad entre Stephanie Vaquer y Nikki Bella detonó hace un par de semanas precisamente en uno de los capítulos de RAW, cuando tras retener exitosamente su campeonato ante Raquel Rodríguez la chilena fue atacada a traición por la otrora miembro del Salón de la Fama de WWE, algo que se repitió la pasada semana en la marca roja.
A raíz de esto es que la exponente nacional reaccionó encendiendo la tensión con Nikki Bella, prometiéndole hacerla pasar por un “infierno” en el ring y pactándose así su combate titular para el próximo sábado 29 de noviembre.
👊 ¿Qué está en juego en esta lucha que tendrán en Survivor Series: WarGames?
Esta lucha entre Stephanie Vaquer y Nikki Bella tendrá en juego el título mundial femenino que posee la chilena, la cual será su segunda defensa del campeonato desde que lo conquistara en septiembre pasado.
◾️ La cartelera del WWE RAW de este 24 de noviembre
La cartelera del RAW de este 24 de noviembre es la siguiente:
- Combate para la ventaja de Survivor Series: rivales por anunciar
- Last Time is Now: Gunther vs. Carmelo Hayes
- Last Time is Now: Solo Sikoa vs. Penta
- Roman Reigns abrirá el espectáculo
- Aparición de Dominik Mysterio y Becky Lynch.
- Aparición de Stephanie Vaquer y Nikki Bella
📺 ¿A qué hora y cómo ver a Stephanie Vaquer este WWE RAW del 24 de noviembre?
Puedes seguir a Stephanie Vaquer en este nuevo episodio de WWE RAW desde las 22:00 horas de Chile a través de la plataforma de streaming Netflix, donde se transmite de manera exclusiva en nuestro país y buena parte de Sudamérica.