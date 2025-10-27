Una nueva semana arranca y con ello WWE trae un nuevo episodio de Monday Night RAW desde el Honda Center en Anaheim, velada de la que será parte la chilena y campeona mundial femenina Stephanie Vaquer, quien goza de un fenomenal presente en su primer reinado en el roster principal.

Luego de haber derrotado a Roxanne Pérez la pasada semana y agudizar su rivalidad con la miembro de The Judgment Day, se espera que Stephanie Vaquer tenga algún segmento en el que ambas puedan verse nuevamente las caras.

Stephanie Vaquer is front and center of the promotional graphic for tonight’s #WWERaw pic.twitter.com/AHxzHqQxr7 — VaquerNation (@NationVaquer) October 27, 2025

😮 Stephanie Vaquer deja atrás las sospechas de una lesión al ser anunciada en RAW

De igual manera, en aquella anterior edición de RAW la preocupación quedó instalada en torno a la figura de Vaquer tras su lucha con Roxanne Pérez, esto porque la chilena hizo una maniobra en un breve segmento que la dejó evidentemente lastimada de una de sus rodillas, lesión que tal parece finalmente no es de gravedad.

Esto, debido a que La Primera fue anunciada para el RAW de esta jornada incluso siendo protagonista de uno de los afiches promocionales de la marca roja, lo que parece despejar dudas respecto a su estado de salud y quita la alerta que se había generado por dichas complicaciones en su rodilla.

📋 La cartelera de WWE Monday Night RAW 27 de octubre: ¿a qué hora ver a Stephanie Vaquer?

La jornada de WWE Monday Night RAW 27 de octubre comienza a las 21:00 horas de Chile.

Por una oportunidad al Campeonato Intercontinental : Rusev vs. Penta

: Rusev vs. Penta Nikki Bella vs. Roxanne Perez. (Posible segmento de Stephanie Vaquer)

Campeonato Femenino por Parejas: Charlotte Flair y Alexa Bliss (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria

Charlotte Flair y Alexa Bliss (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria Cara a cara entre CM Punk y Jey Uso previo a Saturday Night’s Main Event

Aparición de AJ Styles y Dragon Lee

Consecuencias del ataque de Bron Breakker y Bronson Reed sobre Seth Rollins

📺 ¿Dónde ver a Stephanie Vaquer en el WWE RAW?

Para ver a Stephanie Vaquer en el WWE Monday Night RAW 20 de octubre debes acceder a Netflix, plataforma que transmite para toda Latinoamérica la WWE.