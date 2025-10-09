Stephanie Vaquer va por un nuevo título en la WWE: la chilena buscará quedarse con el Campeonato Crown Jewel femenino, en un duelo de campeonas ante Tiffany Staton, este sábado 11 de octubre.

Vaquer quiere seguir haciendo historia y ganándose el cariño de los fans, el que ya tiene en buena parte conseguido. De hecho, es tanta su popularidad que un importante medio estadounidense se “rindió” ante ella.

😱 Importante medio estadounidense destaca a Stephanie Vaquer

Se trata de Los Angeles Times, medio que destacó la importante historia familiar a Stephanie Vaquer, con su padre Héctor Vaquer como gran impulsor de su carrera y como su gran fan en la histórica conquista del Campeonato Mundial Femenino en Wrestlepalooza 2025.

Después hubo un repaso de su trayectoria, que la tuvo erradicada un tiempo en Japón y más tarde en México, terminando con una tremenda actuación en WWE.

Esta explosividad en su carrera fue resaltada por el mencionado medio: “Su ascenso en la WWE fue meteórico, pues debutó en NXT en 2024 y menos de un año después ya estaba en el roster principal, debido a la experiencia que tenía y la fe que depositaron en ella los ejecutivos de la empresa. Pero nada de su éxito ha sido suerte”.

Además, detalló el próximo desafío que se le viene a corto plazo a Stephanie Vaquer: “Ahora piensa cumplir otro sueño, como el de luchar en Wrestlemania 2026 como campeona. Sería nuevamente la primera chilena en lograrlo, pero ser la primera ahora no solo es un logro, sino que es parte de su identidad”.

📅 ¿Cuándo buscará Stephanie Vaquer su título en WWE Crown Jewel?

Stephanie Vaquer buscará su título del Campeonato Crown Jewel femenino este sábado desde las 09:00 horas de Chile (la competencia es en Australia).

