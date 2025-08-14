¡Sorpresa! Seleccionado peruano critica CON TODO a Ricardo Gareca

Una increíble situación se produjo en Perú, ya que un jugador que fue clave en el ciclo de Ricardo Gareca sorprendió y criticó al DT, quien llevó a ese país a un Mundial después de 36 años en Rusia 2018.

❓ ¿Qué jugador de Perú criticó a Ricardo Gareca?

Es Carlos Zambrano, defensa titular en las Clasificatorias y la Copa del Mundo de Rusia 2018. Lo sorprendente es que en aquel momento parecía un equipo cohesionado con Ricardo Gareca, lo que al parecer no era tan así.

🗣️ ¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre Ricardo Gareca?

"La gente se guió porque nos llevó al Mundial, pero también pasaron otros entrenadores que hicieron bien su trabajo y los resultados no se dieron", señaló en el Podcast X No Decirlo.

Además, añadió: "El que entrenaba mejor era (Juan) Reynoso, la gente lo detestaba pero era el mejor. Con Ricardo Gareca hacíamos muy poco, casi nada, pero los resultados se daban".

"La gente tiene que entender que nos agarró chibolos (jóvenes), los demás entrenadores nos están agarrando viejos, con 32-34", continuó.

🤔 ¿Por qué no nos sorprenden las declaraciones de Carlos Zambrano sobre Ricardo Gareca?

Porque en Chile tampoco hizo mucho. Hay muchas versiones que indicaban tener conocimiento de poco trabajo en Juan Pinto Durán en la era de Ricardo Gareca.

Además, era recurrente que después de cada fecha clasificatoria Gareca viajara de vacaciones a Argentina, en algunas ocasiones por el fin de semana y en otras por 10 días o más.

🔗 ¿Dónde saber más de Ricardo Gareca?

