La particular petición de Audax Italiano a la hinchada de U de Chile con Eduardo Vargas

El esperado reencuentro entre Eduardo Vargas y la hinchada de Universidad de Chile está a la vuelta de la esquina. Este domingo en el Estadio Nacional, Turbomán volverá a pisar el césped que lo vio brillar durante su primera etapa como jugador azul, pero esta vez vistiendo la camiseta de Audax Italiano tras su frustrado arribo al club que lo elevó al estrellato.

Juan José "Coto" Ribera, técnico del conjunto itálico, se anticipó a la polémica y salió en defensa del delantero nacional, pidiendo expresamente a los fanáticos universitarios queno abucheen al segundo máximo goleador de La Roja.

🧐 ¿Qué pidió el Coto Ribera a la hinchada de U de Chile?

Juan José Ribera pidió expresamente a los fanáticos de Universidad de Chile que reciban con aplausos a Eduardo Vargas y no lo abucheen durante el partido del domingo. El técnico de Audax Italiano consideró que los ídolos históricos merecen respeto independientemente de las circunstancias actuales.

"Fue goleador en el único título internacional que tiene la institución, esa histórica Copa Sudamericana", dijo el estratega.

🏆 ¿Por qué Ribera defendió el legado de Eduardo Vargas en U de Chile?

El Coto Ribera defendió a Eduardo Vargas recordando su papel fundamental en la conquista de la Copa Sudamericana 2011, único título internacional en la historia de Universidad de Chile. El técnico consideró que este logro histórico debe estar por encima de cualquier controversia actual.

"Me parece que son ídolos e históricos que debemos siempre aplaudir y no abuchear", dijo el entrenador del elenco floridano.

🤔 ¿Cómo está dividida la hinchada de U de Chile respecto a Eduardo Vargas?

La parcialidad de Universidad de Chile se encuentra dividida en dos grupos bien definidos tras el frustrado regreso de Eduardo Vargas. Y es que mientras algunos están dolidos y enojados directamente con el jugador, otros culpan a la dirigencia de Azul Azul por su fallido retorno.

💔 ¿Por qué se frustró el regreso de Eduardo Vargas a U de Chile?

El regreso de Eduardo Vargas a Universidad de Chile se frustró debido a diferencias económicas entre las partes. Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, reveló que la oferta salarial estaba "alejada de las pretensiones" del jugador, quien finalmente optó por la propuesta de Audax Italiano.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Audax Italiano?

Universidad de Chile recibirá a Audax Italiano este domingo 17 de agosto a las 12:30 horas por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

📅 Fecha: Domingo 17 de agosto

🕕 Hora: 12:30

🏟️ Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.