Podría haber cambio de planes: corre riesgo la lucha titular de Stephanie Vaquer en WWE Clash in Paris

A fines de este mes de agosto tendrá lugar un nuevo evento premium de WWE, Clash in Paris, el cual contará con una nutrida cartelera de luchas en la que aparece la chilena Stephanie Vaquer, quien es la contendiente número uno al campeonato mundial femenino de la empresa.

Stephanie Vaquer se ganó este derecho a ser la retadora a este campeonato al haber ganado la batalla real en Evolution, algo que le garantizó poder estar presente en Clash in Paris con la mayor oportunidad de campeonar en su carrera.

Sin embargo, estos últimos días se ha abierto la posibilidad de que corra riesgo la lucha que está pactada entre La Primera y la vigente campeona Naomi para Clash in Paris.

🧐 ¿Por qué podría dar marcha atrás la lucha de Stephanie Vaquer en Clash in Paris?

Aunque en las ediciones más recientes de RAW Stephanie Vaquer y Naomi tuvieron careos tanteando su lucha en Clash in Paris, lo cierto es que en los últimos días la contienda empezó a tambalear por un inesperado escenario.

Y es que el hecho de que de Naomi no apareciera en el episodio de esta semana de la marca roja provocó un alza en los rumores que hablan de una larga ausencia que podría tener la vigente monarca femenina, situación que pondría en serio riesgo su participación en el evento en tierras francesas.

🔳 ¿Qué ocurre con Naomi y por qué se ausentaría de WWE?

Esta semana, el portal de lucha libre Wrestling Observer Radio indicó que en WWE existe un rumor de que Naomi "podría estar fuera por mucho mucho tiempo", lo que cobra sentido considerando su ausencia del último RAW.

Entre las razones de esta inesperada baja de la campeona femenina se habla de una lesión grave o incluso de un embarazo, aunque de momento no hay nada confirmado de parte de la compañía. Eso sí, esta semana estará participando junto a su esposo, el también luchador Jimmy Uso, del podcast What's Your Story que encabeza Stephanie McMahon, donde se podrían dar más detalles de toda esta situación.

🤔 ¿Contra quién lucharía Stephanie Vaquer si se confirma la baja de Naomi?

De confirmarse una baja prolongada de Naomi en WWE, hay varios escenarios posibles para la lucha titular que tendría Stephanie Vaquer en Clash in Paris.

Como ha ocurrido con situaciones similares en el pasado, puede existir la chance de que haya una triple amenaza por el vacante título mundial femenino entre la propia Vaquer, Iyo Sky y Rhea Ripley, quienes estuvieron involucradas en la escena del campeonato las últimas semanas.

Teniendo en cuenta la proximidad de la fecha del evento en Francia, otra posibilidad es la de un mini torneo en la próxima edición de RAW para tener una final en un combate individual por el título en Clash in Paris. De todas formas, queda esperar a los próximos días para tener más claridad al respecto.

📅 ¿Cuándo es WWE Clash in Paris ?

El evento Clash in Paris de WWE se realizará el próximo sábado 31 de agosto en el Paris La Défense Arena de Nanterre.

