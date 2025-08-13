Almirón sacude la previa del clásico: la figura que dejó fuera de su formación ante U Católica

Colo Colo se prepara para el clásico ante U. Católica en el estadio Monumental: el Cacique está pasando por momentos muy complicados y su técnico Jorge Almirón puede estarse jugando el puesto contra los Cruzados, aunque eso depende de si Blanco y Negro tiene presupuesto para sacarlo.

Ante esto, Almirón ha trabajado intensamente en el compromiso y ya probó una formación en cancha pensando en el enfrentamiento con los precordilleranos.

1️⃣1️⃣ La posible formación de Colo Colo para el clásico con U. Católica

La oncena que trabaja Jorge Almirón en Colo Colo ante U. Católica es: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Claudio Aquino; Francisco Marchant, Lucas Cepeda y Javier Correa.

💎 La figura que excluyó Jorge Almirón en Colo Colo

En el equipo estelar no aparece Víctor Felipe Méndez, futbolista que hace rato viene "pidiendo" titularidad con su rendimiento en cancha. De hecho, en el último duelo ante Everton anotó un gol y jugó un gran partido.

En todo caso, tampoco es que se descarte su titularidad, porque en un momento de la práctica de este miércoles lo puso junto a los titulares, sacando a Marchant.

Otro jugador que nuevamente parece haber perdido el puesto es Emiliano Amor.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo vs U. Católica?

El clásico de Colo Colo vs U. Católica se llevará a cabo este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Monumental, por la Fecha 20 del Campeonato Nacional.

📅 Fecha: Sábado 20 de agosto

⏱️ Hora: 15:00 horas.

🏟️ Estadio: Monumental (Santiago)

