Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Almirón sacude la previa del clásico: la figura que dejó fuera de su formación ante U Católica

Jorge Almirón no se convence, a pesar de que el jugador ha demostrado un gran nivel.

Foto: Photosport Almirón sacude la previa del clásico: la figura que dejó fuera de su formación ante U Católica
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Colo Colo se prepara para el clásico ante U. Católica en el estadio Monumental: el Cacique está pasando por momentos muy complicados y su técnico Jorge Almirón puede estarse jugando el puesto contra los Cruzados, aunque eso depende de si Blanco y Negro tiene presupuesto para sacarlo.

Ante esto, Almirón ha trabajado intensamente en el compromiso y ya probó una formación en cancha pensando en el enfrentamiento con los precordilleranos.

1️⃣1️⃣ La posible formación de Colo Colo para el clásico con U. Católica

La oncena que trabaja Jorge Almirón en Colo Colo ante U. Católica es: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Claudio Aquino; Francisco Marchant, Lucas Cepeda y Javier Correa.

💎 La figura que excluyó Jorge Almirón en Colo Colo

En el equipo estelar no aparece Víctor Felipe Méndez, futbolista que hace rato viene "pidiendo" titularidad con su rendimiento en cancha. De hecho, en el último duelo ante Everton anotó un gol y jugó un gran partido.

En todo caso, tampoco es que se descarte su titularidad, porque en un momento de la práctica de este miércoles lo puso junto a los titulares, sacando a Marchant.

Otro jugador que nuevamente parece haber perdido el puesto es Emiliano Amor.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo vs U. Católica?

El clásico de Colo Colo vs U. Católica se llevará a cabo este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Monumental, por la Fecha 20 del Campeonato Nacional.

  • 📅 Fecha: Sábado 20 de agosto
  • ⏱️ Hora: 15:00 horas.
  • 🏟️ Estadio: Monumental (Santiago)

🔗 ¿Dónde saber más de Colo Colo?

Todas las novedades de Colo Colo están en Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Colo Colo

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Colo Colo