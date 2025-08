¿Por qué Stephanie Vaquer estará ausente en SummerSlam 2025?

John Cena ( C ) vs Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutido de WWE

Naomi ( C ) vs Rhea Ripley vs Iyo Sky por el Campeonato Mundial Femenino

Solo Sikoa ( C ) vs Jacob Fatu por el Campeonato de los Estados Unidos

Dominik Mysterio ( C ) vs AJ Styles por el Campeonato Intercontinental

Becky Lynch ( C ) vs Lyra Valkyria por el Campeonato Intercontinental Femenino

The Wyatt Sicks (Joe Gacy y Dexter Lumis)vs. Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom) vs. The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) vs. DIY (Johnny Gargano & Tommaso Ciampa) vs. Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) vs. Andrade y Rey Fenix: TLC por el Campeonato por parejas de WWE.