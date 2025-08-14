Histórico: U de Chile por encima de Colo Colo en un récord que nadie esperaba

U de Chile supera por primera vez a Colo Colo y logra histórico récord en el fútbol chileno, aunque no se trata de nada que tenga que ver directamente con lo deportivo.

📊 El récord en que U de Chile supera a Colo Colo

U de Chile logró firmar el acuerdo más grande en la historia del fútbol chileno, superando por primera vez a Colo Colo en un contrato deportivo tras renovar con Adidas por 23 millones de dólares.

Los azules celebran dentro y fuera de la cancha. Mientras brillan en Copa Sudamericana y pelean el título local, la U cerró el contrato más importante de su historia al renovar con Adidas por cinco temporadas, recibiendo 4,6 millones de dólares anuales.

💵 ¿Cuánto dinero recibirá la U por el nuevo contrato con Adidas?

El histórico acuerdo firmado este 13 de agosto duplica los ingresos anteriores del club azul. La U recibirá 4,6 millones de dólares por temporada hasta 2030, comparado con los 2,4 millones que percibía en el contrato anterior firmado en 2021.

Con esta renovación, U de Chile logró superar a Colo Colo por 100 mil dólares anuales. Aunque el Cacique tiene un contrato de 36 millones hasta 2032, recibe 4,5 millones por temporada, siendo superado por primera vez por su archirrival.

El nuevo vínculo entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030, consolidando una relación que comenzó en 1999 y convierte a la U en el cuarto equipo del mundo con más años vestido por Adidas.

📈 ¿Qué factores permitieron este contrato histórico para U de Chile?

El exitoso presente deportivo de U de Chile fue clave para conseguir este acuerdo millonario. Los azules destacan por liderar las asistencias en Primera División, generar altas audiencias televisivas y dominar en contenidos digitales.

Su participación en Copa Sudamericana, donde vencieron a Independiente en la ida de octavos, sumado a la pelea por el título nacional contra Coquimbo Unido, elevó su valor comercial. La U se posiciona como uno de los clubes más atractivos para las marcas deportivas en Sudamérica.

La relación entre ambas instituciones ha sido de las más longevas del continente. Solo Bayern Munich y River Plate superan a Universidad de Chile en años de vinculación con la marca alemana.

⚽ ¿Cómo se compara con otros contratos del fútbol chileno?

Este acuerdo posiciona a U de Chile como referente comercial del fútbol nacional. Mientras Colo Colo renovó en 2024 por 36 millones de dólares hasta 2032 (4,5 millones anuales), los azules consiguieron mejores condiciones anuales.

El contrato anterior de los azules con Adidas, firmado en noviembre de 2021, era por aproximadamente 2,4 millones de dólares por temporada. La nueva cifra representa un aumento del 92% en los ingresos anuales por indumentaria deportiva.

A nivel continental, estas cifras aún están lejos de gigantes como Boca Juniors, que recibe cerca de 10 millones de dólares anuales de Adidas. Sin embargo, representa un salto cualitativo importante para el fútbol chileno.

