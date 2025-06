🤞 Stephanie Vaquer hace alucinar a todos al revelar su lucha soñada en WWE

La luchadora chilena Stephanie Vaquer ya lleva unas semanas como parte del plantel estelar de la marca RAW en WWE, donde ha podido seguir mostrando su calidad en ring e incluso haber destacado en una de las luchas estelares del pasado evento Money in the Bank, donde lamentablemente no pudo llevarse la victoria.聽

Recientemente, Stephanie Vaquer tambi茅n cay贸 en una lucha fatal de 4 esquinas por el avance en el torneo Queen of the Ring, pero a pesar de estas derrotas su posici贸n no ha deca铆do y ser谩 una de las caras principales para el show que tendr谩 WWE en M茅xico, el Supershow los pr贸ximos 26 y 27 de julio.聽

De cara a una pr贸xima aparici贸n en Monday Night RAW, la luchadora chilena se dio el tiempo de hablar de algunos de sus momentos favoritos en el tiempo que lleva en WWE, adem谩s de sorprender con su lucha so帽ada que le gustar铆a tener a futuro en la compa帽铆a.聽

聽

馃敟 Stephanie Vaquer vs Rhea Ripley 驴Es posible esta lucha en WWE?聽

Stephanie Vaquer estuvo presente en la secci贸n 1, 2 y 3 de las redes sociales de WWE en espa帽ol, donde en conversaci贸n con el rostro del comentario para hispanoam茅rica, Marcelo Rodr铆guez, confes贸 cu谩l es su lucha so帽ada.聽

"Se me ocurren muchas, pero la primera lucha so帽ada que se me viene a la mente es contra Rhea. Rhea Ripley en Wrestlemania, yo creo que ese ser铆a un excelente lugar y que mejor oponente", lanz贸 La Primera.聽

Tambi茅n Vaquer escogi贸 su mejor lucha en WWE, se帽alando la que tuvo con Giulia en el pasado evento de NXT Roadblock, donde la chilena se proclam贸 como la primera bicampeona en la historia de la marca amarilla de la empresa.聽

馃憦 驴Qui茅n es Stephanie Vaquer?

Stephanie Vaquer es una luchadora profesional chilena, oriunda de San Fernando, con una amplia y exitosa trayectoria tanto en las principales empresas de M茅xico como Jap贸n.聽

Desde julio de 2024, Stephanie Vaquer es parte de WWE, aventura que arranc贸 como miembro de la marca NXT, hasta su paso a RAW hace unas cuantas semanas atr谩s.聽

馃槷 驴Qu茅 edad tiene Stephanie Vaquer?聽

Stephanie Vaquer naci贸 un 29 de marzo de 1993, actualmente tiene 32 a帽os de edad.

馃憖 驴C贸mo ver a Stephanie Vaquer en WWE en Chile?

La presencia de Stephanie Vaquer en WWE se puede seguir cada lunes en Monday Night RAW, programa que se transmite en Chile exclusivamente a trav茅s de la plataforma de streaming Netflix.聽

馃挼驴Cu谩nto gana un luchador de WWE?

Si bien esa informaci贸n no es p煤blica, s铆 se maneja que un sueldo promedio de un luchador en WWE es de 350 mil d贸lares anuales, equivalentes a unos 27 millones de pesos chilenos por mes