Chileno Benjamín Herrera busca disputar carrera más importante del Hard Enduro mundial

Benjamín Herrera, piloto oriundo de Talca y tricampeón de Red Bull Los Andes, se encuentra organizando su 2021 y busca participar en al menos una fecha de la FIM Hard Enduro World Championship, la competencia de la categoría más importante del mundo.

El torneo surgió recientemente de la alianza de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo), y el World Enduro Super Series (WESS). Esta última, conocida para el rédito chileno, pues el año pasado entró al podio en la quinta fecha, al adjudicarse con clase y solvencia el tercer lugar, en una de las actuaciones más brillantes y emocionantes de su carrera.

La nueva competencia tiene como finalidad elevar la presencia global del Hard Enduro, unificar las regulaciones para la categoría Pro, subiendo los niveles de transparencia y equidad para los pilotos, sus equipos y fabricantes; como así también seguir incentivando la participación de los pilotos aficionados.

"Es un paso muy grande para esta modalidad. No había ningún mundial de Hard federado hasta ahora. Si bien el WESS era una competencia internacional, ahora con el respaldo de la FIM, pasa a ser legalmente el único y tan importante como los otros mundiales existentes en el mundo del motociclismo", comentó Herrera.

Sobre la posibilidad de ser parte de todas las fechas, el piloto expresó que "me encantaría estar presente en la mayor cantidad de fechas que pueda, uno siempre va a querer competir, y además que al ser el primer mundial será muy mediático. Por una parte, no sé cómo estará el tema del virus en Europa, ya que el año pasado todo se canceló, pero por ahora estoy apostando por Estados Unidos, ya que allá no se bajan tanto las fechas".

"El otro punto es que actualmente no cuento con el equipo para competir en Europa en Hard. Si se me dan las herramientas y la oportunidad, voy feliz, pero estoy viendo los campeonatos donde tenga apoyo y soporte para participar, y por eso Estados Unidos es mi foco por ahora", cerró.

Fechas anunciadas:

• Round 1: Extreme XL Lagares - Portugal, Mayo 7/8/9

• Round 2: Red Bull Erzbergrodeo - Austria, Junio 3/4/5/6

• Round 3: TBD – Italia, Julio 10/11

• Round 4: Red Bull Romaniacs - Rumania, Julio 27/28/29/30/31

• Round 5: Red Bull TKO – Estados Unidos, Agosto 13/14/15

• Round 6: TBD – Polonia, Septiembre 18/19

• Round 7: Hixpania Hard Enduro - España, Octubre 1/2/3

• Round 8: GetzenRodeo – Alemania, Octubre 29/30