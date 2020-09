Ruy Barbosa tuvo jornada para el olvido en Mundial de Moto Enduro FIM

Una jornada para el olvido vivió el piloto Ruy Barbosa (Husqvarna) durante la Etapa 2 y última de la primera fecha del Campeonato del Mundo de Moto Enduro FIM que se disputó en Francia, donde el chileno consiguió el décimo tercer lugar en la categoría Junior tras sufrir 8 caídas de las cuales no se pudo recuperar.

Después de un primer día polvoriento el viernes en el Súper Test, las lluvias torrenciales durante la noche del sábado dieron un sabor completamente diferente a la carrera del domingo. A pesar de no estar absolutamente embarradas, las tres especiales cambiaron con respecto a la Etapa 1 del sábado.

"Fue un infierno para mi la Etapa 2. Tuve ocho caídas lo que no es normal. Los peores momentos los viví en la zona de Extremo... No me pude afirmar ahí... Intenté recuperar en las área de Cross y Enduro, pero no fue suficiente. Prefiero olvidar esta fecha. Espero revertir la situación en la siguiente carrera en Spoleto (Italia)", indicó apesadumbrado el piloto de 21 años, quien habíavie logrado buenas posiciones el rnes y sábado.

En la reñida clase Junior, el francés Théophile Espinasse (Sherco) volvió a complicar la vida a todos sus competidores con otra victoria, terminando con 27 segundos 36 centésimas por delante de su compañero de equipo en Sherco Factory, el neozelandés Hamish MacDonald y el italiano Matteo Pavoni (Beta). Ruy Barbosa se ubicó a 2'24"08 del líder.

Pese al adverso resultado para el chileno, que tenía muchas pretensiones de estar en el podio, como lo demostró el viernes y sábado, sumó importantes puntos en el ranking Junior, quedando octavo con 16 unidades. Encabeza las posiciones Espinasse con 40.

La próxima fecha del Campeonato Mundial de Moto Enduro FIM se efectuará el próximo fin de semana en Spoleto, Italia, los días 25, 26 y 27 de septiembre.