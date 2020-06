Alcalde de Concón a Quintanilla: Parece que él no sabe que hay personas que están muriendo

El alcalde de Concón, Oscar Sumonte, quien el domingo pasado denunciara un asado en una zona de su comuna, y en la cual estaba el piloto nacional Pablo Quintanilla le respondió al deportista, luego de que este último hiciera sus descargos a través de un comunicado de prensa.

"Ellos fueron notificados y se retiraron del lugar, pero más allá de eso, el llamado es a protegernos, cumplir con las instrucciones de los profesionales de la salud, nos estamos cuidando todos, hay un trabajo gigante, gente que se está restringiendo de ver a su familia. A mí me da lo mismo que sea una figura pública, tiene que respetar, responder por su equivocación", dijo el jefe comunal en entrevista con La Cuarta.

"Estas actitudes están equivocadas, él tiene que entender que tenemos que cuidarnos en estos momentos complejos. Si bien no hay cuarentena tenemos que ser conscientes, además en el lugar donde estaban, nuestros bomberos muchas veces han tenido que ir a apagar incendios. Lamento que él, como deportista, esté involucrado, pero debería mantener el ejemplo de convivencia", añadió Sumonte, quien además se refirió a las declaraciones de Quintanilla, quien lo instó a preocuparse más de la delincuencia que hay en la comuna.

"En Concón todos están trabajando para bajar la delincuencia y atender a nuestros vecinos. Seguridad ciudadana no tendrá que estar preocupada de esas situaciones, personas que no están entendiendo los mensajes de quedarse en casa. Parece que él no sabe que hay personas que están muriendo y sufriendo por esta enfermedad tan complicada", remató.