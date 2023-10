Pablo Quintanilla presentó problemas mecánicos y luchará por meterse en el podio en Marruecos

El piloto chileno Pablo Quintanilla tuvo que bajar el ritmo de carrera en el penúltimo día de competencia en la cuarta etapa del Rally de Marruecos luego de presentar problemas mecánicos que lo retrasaron en su pelea por el podio.

El motociclista del Monster Energy Honda Team estaba teniendo una gran actuación en los 343 kilómetros cronometrados que comprendía la penúltima especial del rally marroquí, pero a 50 kilómetros del final sufrió el impacto de una piedra que rompió el escape de la moto.

Por lo mismo, Quintanilla tuvo que bajar el ritmo sobre el final de la cuarta etapa para no tener un problema mecánico mayor, lo que lo hizo perder tiempo con respecto a sus competidores. Pese a eso, pudo terminar la etapa en la cuarta posición, con un tiempo de tres horas, 38 minutos y 29 segundos, a tres minutos y 17 segundos del líder del día, el argentino Luciano Benavides.

"La etapa comenzó con ciertos problemas técnicos y me tuvieron que cambiar el GPS y la antena antes de largar. La penúltima especial fue lineal, rápida, con sectores de piedra y otros bien peligrosos, siguiendo la tónica que vivimos en las etapas 2 y 3. Con estas condiciones de terreno hemos visto que los pilotos que abren pista se benefician mucho con las bonificaciones y hace muy difícil recuperar terreno cuando uno sale más atrás", dijo tras llegar a la meta.

"Llegando al reabastecimiento venía dentro de los primeros y mi idea era que, al salir hacia las dunas, pudiera empujar para recortar minutos en la general, sabiendo que venían sectores de arena donde me siento cómodo. Iba a buen ritmo, pero en el kilómetro 290 tuve un impacto con una piedra y me rompió el escape de la moto, lo que me hizo perder potencia y concentración. Entrando a la zona de dunas hacía calor y la moto fue calentándose, lo que me hizo tener que gestionar de buena manera para poder terminar la etapa sin mayores problemas", añadió.

Pese a los inconvenientes vividos en la penúltima etapa de competencia, Quintanilla se mantiene en la pelea por el podio del Rally de Marruecos, válido a la última fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, y marcha en la cuarta ubicación de la tabla general, con un tiempo total de carrera de 14 horas, 10 minutos, y 38 segundos, a sólo un minuto y 36 segundos del tercer lugar, Luciano Benavides.