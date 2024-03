Ruy Barbosa tendrá una difícil carrera en fecha del GNCC de Estados Unidos

Una dura y difícil segunda fecha del Campeonato Grand National Cross Country (GNCC) AMA de Estados Unidos, tendrá este domingo 3 de marzo el piloto nacional Ruy Barbosa (Phoenix Racing Honda) en el circuito Wild Boar de Palatka, Florida, cuando a las 15:00 horas de Chile (13:00 de USA) largue la carrera en el trazado de 19.308 metros con piso de arena y tierra negra en medio de bosques de pinos.

Disputada una estación del certamen norteamericano más exigente del mundo, con una duración de tres horas ininterrumpidas de competencia, Barbosa se ubica en el décimo lugar del ranking en la categoría XC2 para motos de 250cc, luego de estar seis meses inactivo por la fractura del peroné izquierdo y el corte del tendón de Aquiles del mismo talón.

"La pasada fecha no fue muy buena. Tuvimos algunos problemas técnicos en la moto que en la carrera me perjudicaron muchísimo. No pude rendir al 100 por ciento. Por lo tanto a Palatka llego mejor preparado con la moto", comentó el piloto de Honda.