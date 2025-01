El Motociclismo está de luto por muerte de una promesa de apenas 7 años

Hay conmoción en el motociclismo luego de la repentina muerte de una de sus futuras figuras. Sid Veijer, de tan solo 7 años, falleció este domingo. El piloto neerlandés era una de las mayores promesas del país en el mundo de las motocicletas.

Su muerte se dio luego de que el 22 de diciembre sufriera un accidente grave mientras se encontraba entrenando en un circuito de karting con su mini-moto, con lesiones críticas en su cara y cabeza fue hospitalizado y hoy su familia comunicó la muerte del menor de edad.

Minibike racer Sid Veijer (7) dies two weeks after accident on go-kart track - https://t.co/2xF0WDTpuA - #SidVeijer