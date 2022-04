Benjamín Herrera fue décimo tras peligroso accidente en el GNCC

Este fin de semana se llevó a cabo la quinta ronda del Grand National Cross Country (GNCC), donde el piloto talquino Benjamín Herrera venía imparable, con un excelente desempeño fecha tras fecha.

Esta vez no fue la excepción, el nacional se mantuvo en un quinto lugar en las primeras cuatro vueltas (de seis), pero una raíz sobresalida en el terreno lo sacó del camino, y terminó chocando contra un árbol en un importante accidente que dañó considerablemente su moto. A pesar de esta situación, Benjamín salió ileso y continuó cerrando con un décimo lugar su participación.

Reconocido por su aguante y perseverancia, el talquino no se dio por vencido y logró terminar la carrera aun cuando su moto no funcionaba bien: "Iba quinto, pero muy pegado al cuarto lugar, lo iba a pasar en cualquier momento. Sin embargo, me encontré con una raíz sobresalida en el camino y choqué muy fuerte contra un árbol. Por suerte a mi no me pasó nada, pero a la moto sí. Rompí la llanta delantera y también la suspensión, y seguí así el resto de la carrera que fue una hora más, aunque claramente no pude hacerlo a buen ritmo por la condición de la moto".

"Es lamentable, porque lo más probable es que llegara cuarto", relató el piloto Red Bull.