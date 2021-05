José Ignacio Cornejo finalizó en el cuarto lugar en primera etapa del Sonora Rally de México

En la cuarta posición cruzó la meta de la primera etapa el iquiqueño José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) durante la séptima versión del Sonora Rally que se está disputando en el desierto del Altar, al norte de México.

El triunfo fue para el estadounidense Klein Mason (Yamaha), en una etapa que fue acortada por problemas en los GPS de los pilotos.

La prueba se disputó sobre una distancia de 142,72 kilómetros, de los cuales 104,70 fueron especiales en la localidad de San Luis Río Colorado. Sin embargo, se acortó la distancia por inconvenientes en los GPS de las máquinas. El registro de Mason fue de 20 minutos 04 segundos, escoltado por Skyler Howes (USA-Husqvarna) a 4 segundos; Andrew Short (USA-Yamaha) a 17 segundos; Cornejo (Honda) a 40 segundos: y Ricky Brabec (USA-Honda) a 1 minuto 41 segundos.

"Fue una etapa corta y muy rápida, por caminos de arena y dunas sobre el desierto mexicano que no conocía. Me sentí bien. Tengo que darle algunos toques a la moto, pero no grandes cosas para andar mejor. El mayor problema fue que el GPS estaba fallando en algunas zonas. Al margen de eso, no cometí grandes errores", dijo el piloto iquiqueño de 26 años.

Este martes 11 el Sonora Rally continuará con la segunda etapa que se desarrollará entre San Luis Río Claro y Peñasco sobre una distancia de 339,05 kilómetros, 173,53 de especiales. La competencia consta de cinco etapas, concluyendo este viernes.