José Ignacio Cornejo volverá a la acción en el Abu Dhabi Desert Challenge

Después de seis semanas de terminado el Rally Dakar, regresa la acción del Campeonato Mundial de Rally Cross Country con la segunda fecha que se disputará en el desierto de los Emiratos Árabes Unidos entre este domingo 26 de febrero y el viernes 3 de marzo, donde el chileno José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) será uno de los protagonistas del Abu Dhabi Desert Challenge.

El piloto iquiqueño está en perfectas condiciones para estar en la lucha del certamen que partió con el Dakar, donde fue octavo, mismo lugar que ocupa en el casillero del ranking con 12 puntos y que lidera el argentino Kevin Benavides, ganador de la competencia máxima y que por una fractura en el fémur izquierdo sufrida hace unos días entrenando en Abu Dhabi, no será de la partida.

"Estamos listos para la segunda parada del Campeonato Mundial de Rally Raid aquí en Abu Dhabi. Esta es una carrera que siempre he disfrutado mucho en el pasado. Ahora tenemos que concentrarnos y hacer todo lo posible para ser consistentes y llegar a una carrera sólida. A ver si podemos mejorar nuestro rendimiento desde el último Rally Dakar. Estoy totalmente motivado para empezar esta carrera y muy contento de estar con todo el equipo una vez más", comentó desde Abu Dhabi el deportista de 28 años.

La carrera se efectuará en un terreno muy similar al del Dakar en una amplia extensión de dunas de arena en el desierto de Liwa, volviendo a visitar el Empty Quarter, el vastísimo e inhóspito desierto al sur de la península arábiga, esta vez del otro lado de la frontera saudí.

"Para esta segunda fecha del campeonato no realicé nada tan específico en Iquique. Sí descansé una semana y mantuve el mismo trabajo que venía realizando. Con respecto a la carrera, me acomodan mucho las dunas que son mis preferidas. Siempre lo paso bien acá (Abu Dhabi), donde he tenido buenas etapas y resultados positivos en este bonito desierto", acotó Cornejo, quien en 2022 terminó séptimo pese a problemas mecánicos y una caída que lo retrasó.