Ruy Barbosa volverá este domingo a la competencia en el GNCC de Estados Unidos

Posicionado en el tercer lugar del ranking en la categoría XC2 de moto enduro del Campeonato Grand National Cross Country (GNCC) de Estados Unidos, el chileno Ruy Barbosa largará este domingo 10 por la quinta fecha del certamen que se disputará en el circuito Camp Coker Bullet de la localidad de Society Hill, en Carolina del Sur.

Con un cuarto, sexto, quinto y segundo lugar en las cuatro primeras fechas, el piloto nacional ya se ha ganado el respeto entre los talentosos pilotos estadounidenses, australianos, británicos y sudamericanos que compiten en el exigente evento de tres horas. En las dos últimas presentaciones, el ex campeón mundial juvenil ha participado lesionado de la muñeca derecha, luego de una severa caída al final de la segunda estación en Palatka (Florida).

"La muñeca está en mejor estado que la carrera pasada, con una muy lenta recuperación. Nunca me había pasado algo similar desde que compito en moto enduro. Esto ha impedido subirme a la moto para probarla. Sólo he realizado preparación física en el gimnasio y he hecho bicicleta para estar en forma", indicó el piloto de 23 años.

En esta ocasión, los participantes recorrerán un circuito de 12 millas (19.308 kms) hasta completar 3 horas compitiendo por pistas y senderos muy recorridos debido que el evento parte el sábado con pruebas para las categorías menores de motos y ATV, dejando para el domingo a las series superiores y Pro, donde compite Barbosa.

"La carrera es súper especial, en un circuito con harto barro en medio de bosques y senderos. El año pasado nos tocó con lluvia, aunque los pronósticos indican buen tiempo para este fin de semana. Pero acá el clima cambia rápidamente. Con respecto a la moto, hicimos unos pequeños cambios en la electrónica y la suspensión. Espero que las variaciones mejoren. La idea es darle con todo para seguir subiendo en el ranking", declaró.

Una de las características del suelo será el barro, sectores arenosos, tierra negra y arcillosa que irán por senderos rápidos de doble vía, senderos más estrechos de una sola vía, grandes sectores de campo y una pista de motocross.

El ranking de la categoría XC2 para motos de 250cc es: 1° Michael Witkowski (Estados Unidos) con 97 puntos, 2° Lyndon Snodgrass (Australia) con 96, 3° Ruy Barbosa (Chile) con 74, 4° Angus Riordan (Australia) con 61, 5° Jack Edmondson (Gran Bretaña) con 58 y 6° Benjamín Herrera (Chile) con 57.