Tomás de Gavardo se extravió y perdió posiciones en el Marruecos Challenge

En la etapa especial más larga del Rally Marruecos Desert Challenge, el chileno Tomás de Gavardo (KTM) perdió algunos lugares luego de extraviar el rumbo, llegando a la meta del tramo en el undécimo lugar para quedar octavo en la clasificación general.

Cuando largó en la mañana de este martes 25, el piloto huelquino lo hizo en la quinta posición, largando con ímpetu. Sin embargo, a los pocos kilómetros de recorrido extravió el rumbo hasta que encontró el punto de referencia para volver al trayecto de la hoja de ruta.

Con la actuación de la Etapa 3 de 416 kilómetros de especiales, De Gavardo terminó 11° a 1 hora 13 minutos 12 segundos del ganador, el español Lorenzo Santolino (Sherco).

Con este resultado, De Gavardo quedó octavo en la clasificación general con 12 horas 10 minutos 20 segundos, a poco menos de dos horas del líder, el portugués Rui Goncalves.

"Partí súper bien, pero me perdí. Tuve un error de interpretación que me costó caro. Perdí mucho tiempo. Seguí mi intuición y no era por ahí... Tuve que regresar para encontrar el camino. Perdí harto tiempo en eso y me costó varios lugares. Esta era la etapa más difícil. Lo positivo es que esta carrera es un buen entrenamiento para lo que se viene y que terminé sin caídas. Hoy la temperatura fue sobre los 40 grados. Muy exigente la etapa. No era el resultado que esperaba, pero voy avanzando poco a poco", comentó Tomás de Gavardo.

La etapa 4 de este miércoles 26 contempla 281 kilómetros de especiales en los alrededores de la localidad de Foum Zguid, que presenta importantes dunas de distintos tamaño y distancias, además de pistas rápidas intercaladas con lagos salados y pisos arenosos hacia el lago Iriki. Los competidores se enfrentarán también a un tramo todoterreno con muchos hoyos y baches.