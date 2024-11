Arturo Vidal realizó emotiva publicación en redes sociales previo al Perú vs Chile por Clasificatorias

Arturo Vidal vive momentos de expectación por su regreso a la cancha por la Selección Chilena, este viernes el volante de Colo Colo se apunta como titular frente a Perú y en sus redes sociales comentó la alegría que le genera el choque por Clasificatorias.

Arturo Vidal está listo para regresar a la selección chilena después de una larga espera. El 'King' no esconde su emoción y a través de un post de Instagram, expresó: "Llevo bastante tiempo esperando este día, volver a vestir la camiseta de mi selección. Sé que el tiempo nunca vuelve atrás, pero si de algo estoy seguro es de que siempre que he vestido esta camiseta dejo la vida por ella y hoy no será la excepción".

Luego Arturo agregó: "Vamos equipo, no hay nada más lindo que defender el escudo de nuestra selección. ¡Vaaaaamoooos!". Lo que demuestra las ganas que tiene por jugar y demostrar que La Roja de Ricardo Gareca aún tiene margen para soñar con la clasificación al Mundial 2026.