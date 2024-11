Gianluca Lapadula advierte la presencia de Arturo Vidal en el Chile vs Perú: “Acá lo esperamos, sin problemas”

La Selección Chilena se juega una verdadera final ante Perú en Lima por las Clasificatorias Sudamericanas. En un duelo de alto voltaje, Arturo Vidal regresa a La Roja para enfrentar a un rival directo por la clasificación al Mundial, donde prometió que el choque será "una guerra".

Chile y Perú se enfrentarán por las Eliminatorias. Ambas selecciones están en los últimos lugares de la tabla, con La Roja en el fondo y los peruanos apenas un punto arriba. Quien gane, dará un paso vital hacia el intento por acercarse al puesto de repechaje que hoy ostenta Venezuela.

La gran novedad en Chile es el regreso de Arturo Vidal. Luego de superar diferencias con el entrenador Ricardo Gareca, el importante volante fue convocado para este duelo. El 'Rey' ya dejó clara su postura: "Es un clásico, un rival al que tenemos que ganarle y sumar como sea para meternos en carrera y poder clasificar al próximo Mundial".

"NO TENEMOS MIEDO...". 💥😎 Arturo Vidal dejó claro que Chile saldrá a jugar con todo ante Perú para soñar con la clasificación al Mundial. 💪 #GolXGol pic.twitter.com/6J5PytOJXv

Por su parte, las palabras de Vidal no pasaron desapercibidas en Perú. El delantero Gianluca Lapadula respondió sin miedo: "He leído algo. Sin duda es un partido muy importante y es un clásico, entonces sabemos lo que es. Lo que le puedo decir es que acá lo esperamos (a Vidal), sin problemas".

Aunque, cuando se le mencionó a Gareca, su tono fue más amable. El 'Tigre' fue quien lo hizo debutar en la 'Bicolor': "Sin duda al profe le tengo un gran cariño, a él y a todo el comando técnico, pero eso se deja fuera de la cancha. Sabemos que es un partido muy importante para los dos, entonces los sentimientos se dejan fuera del campo. Me hace placer ver al profe, pero nada más"

🗣 Gianluca Lapadula, delantero de la selección peruana 🇵🇪: "La situación que hay afuera de la cancha, he leído algo, me he enterado, y lo que deseo es que se haga justicia, que es importante para todos".@luccinaz 📹 pic.twitter.com/ThYCYrVua2