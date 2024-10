El gran anhelo de Vicente Reyes que no podrá cumplir en la Selección Chilena

Durante la madrugada del lunes, el portero chileno Vicente Reyes arribó a Santiago para incorporarse a los trabajos de la Selección Chilena de cara a los compromisos por Clasificatorias de Octubre frente a Brasil y Colombia.

En conversación con ADN, Reyes destacó la participación de La Roja Sub 23 en el Preolímpico de enero pasado y que fue considerado por Ricardo Gareca como tercer arquero ante tras el retiro de Claudio Bravo.

En su llegada al aeropuerto Arturo Merino Benítez, el meta que milita en Inglaterra se mostró feliz por ser parte de la selección chilena adulta. "Muy bien, me siento con mucho orgullo de estar acá, nominado. Es algo que siempre había soñado con mi familia".

Esta atajada de Vicente Reyes puede ser determinante. Por la intervención y en el momento que arrancaba el segundo tiempo.pic.twitter.com/ps1sRMHffm — Fernando Hidalgo ✍ (@FerHidalgo__) January 28, 2024

El anhelo de Vicente Reyes que no cumplirá en La Roja

También mostró sus ganas por aprender y disfrutar del proceso: "Es algo muy bonito, estar desde la sub 15 hasta la adulta es algo muy bonito, un proceso del que me han hablado mucho, pero quiero disfrutar. Quiero aprender lo más que puedo y disfrutar, vivir el momento",

El portero del Cambridge United, lamentó no poder compartir entrenamiento con Claudio Bravo: "Me gustaría entrenar con él (Claudio Bravo), pero ya no está jugando, hay que respetar eso".

Vicente Reyes fue anunciado como refuerzo del Cambridge United FC, de la EFL League United, tercera división de Inglaterra.



🤝 El joven portero de 20 años, que estuvo en la prenómina de la Copa América, llega cedido desde Norwich City. pic.twitter.com/3MTY0oTS62 — Octava Pasión (@octavapasion) July 2, 2024

Vicente Reyes y su gran momento en Inglaterra

Pese a su corta edad Vicente a la manera en que hay que enfrentar los duelos frente a Brasil y Colombia: "Son partidos difíciles, pero los tenemos que tomar con mucha seriedad e ir con todo".

Para finalizar valoró su presente en el ascenso del fútbol inglés para seguir siendo considerado en La Roja: "Estoy muy bien, estoy jugando muchos partidos en Inglaterra, ganando mucha experiencia".