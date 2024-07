Vicente Reyes pegó un importante salto para seguir su carrera en el fútbol inglés

El chileno Vicente Reyes tuvo unos movidos últimos meses en el fútbol inglés al repartirse entre la sub 21 de Norwich City y sus partidos con Braintree Town y Forest Green, actuaciones que le valen para poder mantenerse en aquel país de cara a un la temporada 2024-25 que arrancará luego de que finalicen tanto la Copa América como la Eurocopa.

El guardameta nacional de 20 años vivió una situación bastante especial en la pasada campaña, donde en más de una ocasión desde Norwich fue cedido a Forest Green, elenco que lamentablemente terminó descendiendo a la quinta categoría en Inglaterra.

Pese a ello, este martes se conoció que Reyes encontró un nuevo equipo para seguir su carrera en territorio inglés, dando además un salto en cuanto a la competencia que podrá disputar.

Es que el arquero chileno fue anunciado como nuevo refuerzo de Cambridge United, elenco que logró el ascenso a la League One, equivalante a la Tercera División. "Vicente Reyes se nos une en un préstamo por un año desde Norwich City", describe el comunicado del elenco de 'The U's'.

Vicente Reyes expresó estar entusiasmado por este nuevo paso en Inglaterra

En sus primeras declaraciones como jugador de Cambridge United, Reyes expresó que: "Estoy muy emocionado de unirme al club. Es otro gran paso adelante en mi desarrollo como jugador y espero ayudar al equipo en todo lo que pueda".

"La visión del entrenador y del club es realmente impresionante y no puedo esperar a ser parte de ello esta nueva temporada", añadió.

De esta manera, Reyes vestirá su quinta camiseta en una tempranera carrera, luego de sus pasos por Atlanta United, Norwich, Braintree Town y Forest Green.