Nicolás Córdova: Para un entrenador no hay nada más alto que dirigir la selección de su país

El entrenador interino de la selección chilena, Nicolás Córdova, se mostró entusiasmado con el desafío de asumir en el equipo nacional de cara a la sexta fecha de las Clasificatorias, tras la salida de Eduardo Berizzo, y comentó que en el compromiso ante Ecuador es necesario tener personalidad para sacar la tarea adelante.

"Jugar Clasificatorias en Sudamérica es siempre difícil, sobre todo por las distancias, los jugadores vienen generalmente de Europa, tienen pocos días para adaptarse. Después hay un viaje generalmente entremedio que puede ser de seis horas y eso hace que las Clasificatorias sean distintas que en otros lugares", explicó en declaraciones divulgadas por la Federación de Fútbol de Chile.

"Está el factor ambiental, hoy tenemos otro clima respecto al nuestro, además Ecuador viene haciendo las cosas bien hace tiempo. Sabemos que tendremos un estadio lleno que va a querer que su equipo vaya para adelante. Es un partido difícil, las condiciones en la tabla no son favorables, si bien estamos con los mismos puntos de ellos y Paraguay, a pesar que ellos tienen tres puntos menos, sabemos que será un partido difícil y tendremos que jugar un gran partido para llevarnos puntos de acá", anticipó.

Córdova apuntó a que "es complejo cuando se va un entrenador porque hay una suerte de duelo, sabemos que no es fácil y sobre todo generalmente un entrenador tiene un poco más de tiempo para trabajar, encima en circunstancias como ésta que es Clasificatorias. Decidimos mantener la planificación del cuerpo técnico anterior, no modificamos nada. Claramente metimos cosas nuestras en la parte planificación del partido".

"Es justo reconocer que encontramos un grupo sano, con gente trabajadora, joven, que quiere hacerse su nombre en la selección y eso para un entrenador es positivo, porque te da tranquilidad para trabajar. Me he sentido cómodo con ellos y espero que mañana podamos hacer un gran partido", postuló.

"Espero que tengamos mucha personalidad para jugar este partido, independiente que uno proponga jugar al ataque o defensivamente, los partidos pasan por momentos", dijo.

Sobre el rival, afirmó que "Ecuador es un equipo que juega muy vertical y tiene gente muy rápida, creo que lo que más espero es que sepamos manejar los momentos del partido, sobre todo a nivel emocional porque el fútbol es de detalles y el que se equivoca menos en detalles es el que se lleva los puntos".

En lo referido a la opción de entrenar a la Roja, comentó que "para un entrenador no hay nada más alto que dirigir la selección de su país, entendiendo que es un interinato y que se me pidió por este partido con Ecuador al que accedí con mucho orgullo. mi misión acá en la Federación es generar un proyecto a largo plazo para el fútbol joven".

"Se está empezando a hacer desde hace tres meses con la inclusión de muchos clubes que han venido a compartir, nosotros compartimos con ellos la metodología de trabajo y eso no va a parar. Mi proyección es lo que la Federación quiera, trabajo y estaré donde ellos me pidan, no es algo a lo que vine, yo vine al proyecto de juveniles, pero entendiendo que cuando la Federación necesite mi ayuda yo voy a estar ahí", anticipó.

Luego, declaró que "Alexis me parece que es el último que queda de la Generación Dorada en cancha, va a ser alguien muy importante, una referencia de todos nosotros, no solo los jóvenes que están ahora, pero es importante que los jóvenes empiecen a aparecer con nombres propios, porque al final llevo escuchando seis, siete años del recambio generacional y creo que una de las cosas que no se le puede desconocer a Eduardo es que se atrevió a cambiar generación, meter nombres que no estaban en las listas de nadie y eso ha sido un paso importante".

"Hay un periodo de adaptación a este nivel, porque es un nivel mundial, hay un impacto y los jugadores se van adaptando en la medida que van jugando. En ese sentido, Alexis, Gary, Arturo cuando están, tienen que ir pasando la posta y claramente han dejado un legado imborrable para nuestra selección", finalizó.

La Roja visita a Ecuador el martes desde las 20:30 horas en Quito.