Ricardo Gareca se tomó muy en serio el “ultimátum” de la ANFP y llegan caras nuevas a la Selección Chilena

Esta tarde el entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca entregó la nómina para los partidos por Clasificatorias de las Fechas FIFA de noviembre, donde La Roja deberá enfrentar a Perú en Lima y posteriormente a Venezuela en el Estadio Nacional. Dentro de las novedades, el 'Tigre' convocó a dos nuevos delanteros.

En la antesala, los números no andan bien en la 'era Gareca' con la selección. Dos derrotas en septiembre, con una vergonzosa e histórica caída frente a Bolivia de local, cero puntos sumados en octubre con una estrepitosa caída en Barranquilla frente a Colombia por 4-0 y en medio del incendio, unas "vacaciones" por el Día de la Madre han marcado los días del estratega argentino al mando de La Roja.

Mucho se rumoreó de que el Presidente de la ANFP, Pablo Milad, le había dado un ultimátum a Gareca para noviembre, donde la obligación es obtener 4 puntos porque de lo contrario le sería arrebatado el buzo de la Selección Chilena. El 'Tigre' desmintió la amenaza previo a viajar a suelo trasandino e ideó su gran estrategia para el mes de todos los santos.

¿Cuáles fueron las movidas de Ricardo Gareca para esta nómina?, Lo más notorio se ve en la delantera con la inclusión de Alexander Aravena el ex Universidad Católica que hoy milita en Gremio de Brasil y el ex Universidad de Chile, Felipe Mora, quién pertenece a los registros del Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos.

El 'Monito' regresa a las convocatorias, viene con ritmo competitivo, desde su arribo al Brasileirao ha disputado 11 de 17 partidos posibles, donde en los últimos 5 duelos ha ingresado de titular, anotando 2 goles consecutivos en octubre y entregando una asistencia en la última fecha del torneo.

Momento distinto es el que vive Felipe Mora, el gran proyecto de centro delantero del último tiempo en el fútbol chileno. Lleva 5 temporadas jugando para el Portland Timbers y en este 2024 se consolidó como el atacante titular del equipo marcando 14 goles y asistiendo en 4 oportunidades. Como referencia, Luis Suárez ha marcado en 21 oportunidades.

El problema: La temporada regular de la MLS finalizó, el último partido del chileno fue el 23 de octubre y el equipo de Mora no clasificó a los PlayOffs. Además, la última vez que el ex azul marcó fue el 19 de septiembre, lo que significa que para el duelo frente a Perú del 15 de noviembre, el atacante llegará con casi con un mes sin partidos jugados.

