Mauricio Pochettino se transformará en el nuevo técnico de Estados Unidos

Mauricio Pochettino asumirá como nuevo entrenador de la selección de fútbol de Estados Unidos. La eliminación en la fase de grupos de la Copa América y la posterior salida de Gregg Berhalter han llevado a la federación a buscar un técnico de renombre.

Después de intentar fichar a Jürgen Klopp, que se encontraba sin equipo tras dejar el Liverpool, el ex entrenador del Tottenham se ha convertido en la principal opción. El objetivo es claro: mejorar el desempeño de Estados Unidos en el Mundial 2026, que albergará el país en conjunto con México y Canadá.

