Alejandro Domíguez por ausencia de Chile del Mundial 2030: La decisión la tomó FIFA

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, explicó los motivos por los cuales Chile quedó fuera del anuncio sobre los partidos inaugurales del Mundial 2030 que se realizarán en Argentina, Uruguay y Paraguay.

"Originalmente se hablaba de dos países, Uruguay y Argentina, luego se amplió el Mundial y se agregó la propuesta y más tarde se unió Chile, es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo que no significa que no vamos a trabajar más adelante para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla", declaró.

"Es una decisión que toma FIFA, no nosotros, nosotros podemos proponer y ellos determinan cómo y qué, es el momento en que hay que trabajar pensando en las sedes", agregó.