Chile lanzó la Corporación Juntos 2030 para postular al Mundial junto a Argentina, Uruguay y Paraguay

Chile lanzó la Corporación Juntos 2030 con miras a la organización del Mundial de aquel año junto a Argentina, Uruguay y Paraguay, en una actividad que se desarrolló en el Estadio Nacional.

En el máximo coliseo chileno estuvieron la ministra del Deporte, Alexandra Benado, el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, junto al ministro de Turismo y Deporte de Argentina, Matías Lammens; el ministro del Deporte de Paraguay, Diego Galeano y el secretario nacional del Deporte de Uruguay, Sebastián Bauzá.

Todos ellos firmaron en hoy en el salón presidencial "Carlos Guerrero" del Estadio Nacional los estatutos que establecen la constitución de la corporación, instancia que tendrá como único objetivo la postulación conjunta para la cita planetaria.

Durante su intervención, la ministra Benado señaló la importancia que tiene para Sudamérica y para Chile el poder concretar la postulación a la Copa del Mundo del 2030 indicando que "esta postulación es conjunta y se viene trabajando hace varios años ya. Hoy hay un punto de inflexión, un punto crucial y creo que es importante recordar que nosotros como continente tenemos el derecho legítimo de querer postular a este Mundial 2030 no solamente por la historia que nos antecede del centenario que se cumpliría en esa fecha, sino que porque efectivamente, la cuna del fútbol está acá en Sudamérica, con tantos jugadores y jugadoras de tremenda calidad".

Asimismo, se mostró muy agradecida con sus pares de Argentina, Paraguay y Uruguay, así como con los representantes de las federaciones de fútbol de cada país, por el trabajo que han venido realizando en el último tiempo y por la disposición de cada uno por concretar la firma de los estatutos que permitirán conformar la Corporación Juntos 2030. "Sabemos que tenemos un tremendo desafío por delante y requerirá de mucho trabajo. Lo más importante es que hoy estamos acá totalmente unidos los cuatro países y junto a los ministros estamos representado a cada uno de los Estados totalmente convencidos de que podemos postular, que tenemos el derecho de hacerlo y esperamos que nos vaya muy bien".

El ministro de Turismo y Deporte de Argentina, Matías Lammens, destacó que la constitución de la corporación "no es solo un trabajo de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, es un proyecto de toda la Región, no tengo ninguna duda de que tanto estos cuatro países como Sudamérica se merecen este reconocimiento. Sin ninguna duda el fútbol Sudamericano es el que más ha aportado a la historia de este deporte y que más jugadores ha aportado, creo que tenemos una tradición que no es fácil de equiparar".

En tanto, el ministro del Deporte de Paraguay, Diego Galeano aseguró que "el sueño que teníamos del Mundial empieza a tener un poco más de forma. Empezamos hoy con esta Corporación que nos va a permitir postularnos y lograr la sede de ese Mundial 2030 que tanto anhelamos. El Mundial no solamente es fútbol, es mucho más que eso, porque va a repercutir en los sistemas de salud, en el turismo y en la economía no solo de nuestros países, sino que de la región. Sin duda, una oportunidad que no debemos desaprovechar".

En este sentido, el secretario nacional del Deporte de Uruguay, Sebastián Bauzá, dijo que "tenemos que volver a las raíces, a donde se organizaron los primeros mundiales. Hoy compartíamos con alguien que jugó en 1962 y me imagino que fue el disfrute para todos las y los chilenos y para el continente. Ojalá la FIFA se dé cuenta de que esta es la región en donde están los mejores futbolistas del mundo, por lo tanto, nos merecemos organizar otro mundial y festejar el primer centenario de las copas del mundo".

Junto con agradecer a la ministra por el lanzamiento de la Corporación, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, aseguró que "tenemos un aval que es nuestra historia, que es la fuerza sudamericana, que es esta unión Juntos 2030 que simbolizan lo que son los países de Sudamérica, países de lucha e ilusión. Quizás nosotros no estemos, pero trabajaremos para los que vienen y para la gente. Tenemos que trabajar por lo que viene y por lo que ha marcado el fútbol sudamericano en el mundo.