Corporación Juntos 2030: Chile no fue excluido, sino que se establece un formato con partidos conmemorativos

Michael Boys, director ejecutivo de la Corporación Juntos 2030, se refirió a los anuncios respecto a la organización del Mundial para aquel año en seis países, donde no se inlcuyó a Chile, y resaltó que tuvo lugar una modificación válido, aunque sorpresivo.

"Acusamos recibo de la información que ha comunicado FIFA en el cambio del formato y las reglas del juego. Establece un nuevo formato para la Copa Mundial con la celebración del centenario en tres países", expresó en conferenccia de prensa.

"Para que no haya algún tipo de especulación, en la comunicación de FIFA no hay ningún tipo de desmedro o descrédito hacia Chile. De hecho, no hay ninguna mención de Chile", explicó.

"Por lo tanto, no es que Chile sea excluido del proceso, sino que se establece un formato con partidos conmemorativos en Argentina, Paraguay y Uruguay. No hay calificaciones ni positivas ni negativas, a Chile no se le considera candidato por el nuevo formato con postulación única", sumó.

"FIFA es dueña del proceso; establece sus reglamentos y regulaciones para el proceso de la postulación. Eso cambia la configuración de este consorcio; un acuerdo entre cuatro federaciones y paises, de gobiernos", indicó Boys.

"Al cambiar las reglas del juego, el consorcio citará de manera urgente a sus miembros para definir el curso de acción sobre lo que va a suceder sobre esta organización, que hasta ahora llevaba la representación de los cuatro países. Ahora, con las nuevas reglas, tiene que adaptarse a lo que establece FIFA", continuó.

Respecto a dineros depositados por los países para conformar la Corporación, junto a otras determinaciones, Boys recalcó que debe llevarse a cabo una junta, aunque la modificación de los planes "no quiere decir que no haya que hacer los trabajos para los requerimientos de FIFA".

También recalcó que si bien Conmebol "es un socio estratégico" al igual que FIFA, ambos no son parte del consorcio, por lo que no existió una comunicación directa y por ello no puede referirse al acuerdo UEFA junto a CAF para postular al Mundial. "Nos enteramos en el comunicado en el sitio de la FIFA más que por redes sociales", dijo.

Además el chileno, manteniéndose neutral como representante de Juntos 2030, expresó que "es natural que este tipo de eventos vayan cambiando según su evolución; es propio de los grandes eventos".