El Mundial 2030 se jugará en Uruguay, Argentina, Paraguay, Marruecos, España y Portugal

La candidatura conjunta entre España, Portugal y Marruecos es la única candidata a organizar el Mundial 2030, tras la decisión este miércoles el Consejo de la FIFA.

El Mundial tendrá además tres partidos en países de la Conmebol: Argentina, Uruguay y Paraguay.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, anunció que dichas naciones acogerán sendas inauguraciones del Mundial de 2030, coincidiendo con el centenario del Mundial que se jugó en Uruguay en 1930.

FIFA excluyó a Chile de la organización de la Copa del Mundo 2030 #CooperativaContigo https://t.co/cKEb7pDIiJ pic.twitter.com/VD5BXs7Tqj — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) October 4, 2023

"Siento una satisfacción inmensa, no creo poder detallar lo que siento porque esto te regala el fútbol", comentó el dirigente en una conferencia de prensa.

"Conseguir esto es un sueño hecho realidad, dije que íbamos a pelear por el Mundial, cuando asumí como presidente de Conmebol asumí la responsabilidad. Es un sueño que se puede hacer realidad", agregó.

Explicó que "van a ser tres partidos inaugurales, empezará con Uruguay y la FIFA dará más detalles de cómo sería con Argentina y Paraguay. La decisión está tomada, FIFA tiene que hacer el trabajo".

"Lo que peleamos fue ser sede y lo logramos, la organización es para la FIFA, los detalles se darán en tiempo y forma como corresponde", continuó Domínguez, quien detalló que "un Mundial de 100 años no debía no recordar y no estar a la altura de la circunstancia, así lo aprendió el pleno del Consejo de la FIFA".

Alejandro Domíguez por ausencia de Chile del Mundial 2030: La decisión la tomó FIFA #CooperativaContigo https://t.co/pXHY5nm1UQ pic.twitter.com/gTioZaGdj4 — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) October 4, 2023

"Quiero agradecer al presidente de la FIFA, al de la UEFA, al de la Africana, y a todo el Consejo de la FIFA que hizo posible y el fútbol hace posible en unir tres continentes para celebrar un aniversario o el centenario dela fiesta y el deporte más lindo del mundo", estipuló, mientras que afirmó por otro lado que "el fútbol unió tres continentes, seis países, un hecho histórico y estamos tremendamente felices, estoy sumamente feliz".

Luego de los tres partidos inaugurales, la acción se trasladará al Viejo Continente y a Marruecos.